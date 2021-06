Karina Cascella svela il suo angolo più nascosto – FOTO

Karina Cascella si apre ai followers con una foto che ha letteralmente emozionato il web. La bellissima donna svela il suo angolo più nascosto, sublime.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

Bellissima, forme sinuose e prosperose...la foto in costume di Karina Cascella è un sogno ad occhi aperti: di profilo è possibile scorgere la silhouette incantevole dell’influencer. “Primo pomeriggio di sole finalmente🤩 La mia estate❤️ E voi? Raccontatemi dove andrete😍” mentre Karina sfoggia uno splendido bikini azzurro che lascia scoperto il fondoschiena e parte del lato A che esplode sotto il costume.

“Karina il sole è abbagliato dalla tua bellezza ❤️” le scrive un fan proprio per accentuare ancora di più la bellezza della donna che nell’ultimo post ha mostrato un lato di sé nascosto, incantevole.

Leggi anche —>>> “Meglio tardi che mai” Belen Rodriguez: la rivelazione segreta sulla gravidanza – VIDEO

Karina Cascella, l’angolo inedito emoziona il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

Potrebbe interessarti anche -> Allenamento al mare: il circuito da fare anche in spiaggia – VIDEO

“Che dire…era uno scricciolo quando ci siamo fidanzati e ora sta x raggiungere anche Max 🤩😱 La mia vita è in questa foto🖤” commenta un’emozionata Karina che propone uno scatto in bianco e nero che immortalano la figlia – Ginevra – insieme al partner della donna.

I due appaiono più uniti che mai, la foto è stata scattata molto probabilmente dalla stessa Karina, orgogliosa della sua famiglia. I commenti per la donna sono tantissimi, tutti di apprezzamento nonché le rivolgono i complimenti per il suo ruolo di donna e madre.

E Karina mostra tutta la sua felicità ponendo il like in tutti i commenti. Il personaggio televisivo in più occasioni ha condiviso con i fans momenti importanti della sua vita come il compleanno della figlia appena sei giorni fa, una festa curata in ogni minimo dettaglio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

Madre premurosa e femme fatale, come in questa foto: abito rosso passione lungo e super attillato che mostra le grazie della donna. Anche il look proposto in questa foto è da 100!! I capelli raccolti in uno chignon alto poi, il top dell’eleganza.