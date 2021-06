“Creatura meravigliosa”, Lucilla Agosti splende sotto il sole con un micro bikini – FOTO

Lucilla Agosti ha condiviso una foto meravigliosa in cui c’è lei con un micro bikini fucsia con fantasie nere: l’attrice splende di divina bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucilla Agosti (@lucillagosti)

La conduttrice televisiva e radiofonica Lucilla Agosti ha pubblicato uno scatto superbo da pochi minuti mentre posa con un bikini fucsia con fantasie nere e sorride alla fotocamera. Il suo sorriso, il suo viso e il fisico illuminano questo giorno ai suoi tantissimi fan su Instagram, che l’hanno subissata di complimenti di ogni tipo. Come quello di un utente che ha scritto: “Sei una creature meravigliosa” o come un altro che ha affermato: “Bella foto e bella tu, gran bel sorriso”. A colpire infatti è proprio il volto angelico della bella Lucilla, che ha accompagnato la sua immagine con questa didascalia: “Grazie per il sole e per il costume super (e discreto)!”.

Lucilla Agosti, la foto che manda in delirio i follower

