Silvia Toffanin piange, questa volta la colpa è di Pier Silvio: i dettagli

Silvia Toffanin scoppia in lacrime, questa volta la colpa è di Pier Silvio: la decisione che ha scioccato la conduttrice

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi formano una delle coppie più affiatate del panorama televisivo italiano. I due si conobbero quando la conduttrice, che all’epoca aveva appena 23 anni, lavorava come “letterina” all’interno di “Passaparola”, il quiz game condotto da Gerry Scotti. Il figlio del Cavaliere, non appena la vide, se ne innamorò perdutamente.

La Toffanin e Pier Silvio, che ormai sono uniti da quasi vent’anni, hanno due figli: Lorenzo Mattia, nato nel 2010, e Sofia Valentina, nata nel 2015. In famiglia, i genitori hanno sempre cercato di mantenere il massimo riserbo, per il bene dei figli. Tuttavia, l’ultima decisione dell’amministratore delegato di Mediaset ha spiazzato gli utenti: anche la conduttrice è scoppiata in lacrime.

Silvia Toffanin scoppia in lacrime: il gesto di Pier Silvio la lascia senza parole

Hanno sempre cercato di mantenere il massimo riserbo in merito alla loro vita privata, che hanno voluto proteggere dai rumors e dalle ingerenze dei giornali di gossip. Tuttavia, a fronte di un evento talmente bello, Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi non si sono trattenuti e sono usciti allo scoperto. La coppia, infatti, ha recentemente festeggiato l’undicesimo compleanno del primogenito Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010. Per l’occasione, papà Pier Silvio ha pensato ad un regalo davvero speciale: una meravigliosa barca di 50 anni fa.

E’ stato il settimanale Chi a lanciare lo scoop, pubblicando le foto che ritraggono la famiglia unita e felice proprio di fronte alla lancia ligure, che l’amministratore delegato di Mediaset ha fatto ritinteggiare di rosso e di verde. Nelle immagini rilasciate dal giornale, Pier Silvio e i bambini decidono di testare la meravigliosa barca, mentre mamma Silvia si commuove e scatta loro delle foto ricordo.

La famiglia Berlusconi non era mai apparsa così unita. Tra la conduttrice e il figlio del Cavaliere, la sintonia è alle stelle ed è la stessa di vent’anni fa. Per Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, l’amore fra i loro genitori è senza dubbio il regalo più bello.