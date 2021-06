Il cuore di Maddalena Corvaglia batte forte per una persona che nessuno avrebbe mai sospettato, il suo nome ha fatto molto scalpore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

Il cuore di Maddalena Corvaglia, ex velina bionda di “Striscia la Notizia” batte forte per un uomo in particolare, nessuno sospettava che potesse nascere un amore così forte tra Maddalena e lui, un uomo dal nome davvero altisonante.

La showgirl negli anni ha avuto il cuore un pò ballerino, diverse sono state le delusioni e i bocconi amari che ha dovuto mandar giù. Maddalena ha avuto alcune storie importanti, ricordiamo Enzo Iacchetti conduttore di “Striscia la Notizia”, la loro storia è finita nel 2007 probabilmente per il calendario sexy della rivista Max per il quale la Corvaglia ha posato senza veli.

Nel 2011 si sposa con il chitarrista della band di Vasco Rossi, Stef Burns, da quest’unione nasce Jamie Carlyn Birnbaum ma nel 2017 i due si separano. Il cuore di Maddalena batte, dopo il divorzio, per Alessandro Viani un imprenditore di Milano, ed ora il suo cuore batte per un altro uomo. Questa volta chi sarà?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> “Amici”, la cantante lascia per sempre la musica: il motivo colpisce

Maddalena e Paolo Berlusconi, la love story che non ti aspetti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Stresa-Mottarone, il VIDEO della strage. Le immagini sono agghiaccianti

Maddalena Corvaglia ha donato il suo cuore a Paolo Berlusconi, fratello di Silvio. I due farebbero coppia fissa e la notizia starebbe spopolando tra i salotti di casa Mediaset, dal momento che i due sono di casa.

Secondo le varie indiscrezioni i due avrebbero ufficializzato l’unione durante un weekend romantico a Portofino, la coppia sembrerebbe molto affiatata ed innamorata nonostante i 30 anni di differenza, lei 41 lui 71. Maddalena e Paolo avrebbero fatto tappa al castello di Paraggi, residenza di Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi (figlio di Silvio e nipote di Paolo).

I due si conoscono da diversi anni ma solo recentemente avrebbero scoperto i sentimenti reciproci ed approfondito il rapporto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

I due cuori impavidi, che alle spalle hanno un passato burrascoso, sembrano aver trovato la pace. Con la speranza che tutto possa procedere per il meglio facciamo un grande in bocca al lupo alla neo coppia.