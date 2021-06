“Una rossa così non c’è”, Andrea Delogu, il vestito è aderente e ti incendia – FOTO

“Una rossa così non c’è”, Andrea Delogu, il vestito è aderente e ti incendia: una visuale mai vista prima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

Classe 1982, Andrea Delogu è un’affermata conduttrice televisiva e speaker radiofonica, attualmente impegnata su Radio 2. Il suo debutto sul grande schermo risale al 2002, nel corpo di ballo di “Mai dire domenica“, lo show condotto dalla Gialappa’s Band e dal Mago Forrest su Italia 1. La sua professionalità, unita alla bravura indiscussa, le permetterà poi di approdare su Radio 2, dove condurrà una serie di format tra cui “I Sociopatici”.

La Delogu ha anche pubblicato due libri: “La collina” e “Dove finiscono le parole. Storia semiseria di una dislessica“, che hanno registrato un enorme successo di vendite. Andrea, che ama tenersi in contatto con i suoi fan, non si tira mai indietro quando si tratta di pubblicare scatti e video dalla sensualità devastante. L’ultimo post, in ordine di tempo, è apparso solo tre ore fa. I fan non l’avevano mai vista così prima d’ora.

NON PERDERTI ANCHE —> Katia Ricciarelli : “Ho rivisto Pippo Baudo, impossibile non farlo dopo anni”. Clamoroso

Andrea Delogu, il vestito è aderente e ti incendia – FOTO

Per vederla, vai su Successivo