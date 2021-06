Diletta Leotta lascia DAZN? Arriva la clamorosa sostituta della conduttrice

Diletta Leotta lascia DAZN? Un’altra conduttrice potrebbe presto prendere il suo posto: i dettagli sconvolgenti

A partire dal prossimo agosto, a Dazn verranno riservati i diritti della Serie A, che sarà trasmessa unicamente dall’emittente inglese: solamente tre partite, nello specifico, saranno condivise anche con Sky. Si tratta di un notevole passo avanti per la piattaforma fondata nel 2015, che si prepara a fare scintille nel triennio 2021-2024, avendo guadagnato la possibilità di trasmettere la Serie A in quasi totale esclusiva.

Se, da un lato, Dazn può festeggiare questo traguardo importantissimo, dall’altro i vertici della piattaforma non starebbero passando dei giorni semplici. Pare infatti che Diletta Leotta, la conduttrice di punta di Dazn, non abbia rinnovato il contratto. Al suo posto, potrebbe ben presto giungere una clamorosa sostituta. Come stanno davvero le cose?

Diletta Leotta lascia DAZN? Arriva la clamorosa sostituta

Le voci in merito all’abbandono di Dazn da parte della bellissima giornalista sportiva si stanno facendo sempre più insistenti. Le testimonianze di alcuni volti dell’emittente non lascerebbero spazio a dubbi: Diletta non avrebbe intenzione di proseguire questa collaborazione. “Pare che Diletta Leotta lasci Dazn, non ha rinnovato il contratto e probabilmente non sarà più il volto dell’emittente nella prossima stagione“: queste le parole del giornalista Sandro Sabatini.

Se la notizia fosse vera, si tratterebbe di un duro colpo per la piattaforma, che a partire dal prossimo agosto trasmetterà in esclusiva tutte le partite della Serie A fino al 2024. La Leotta, che collabora con Dazn fin dal 2018, è a tutti gli effetti la conduttrice di punta dell’emittente, che di anno in anno le ha permesso di guadagnarsi sempre più spazio e notorietà. “Dicono che abbia già firmato il passaggio ad un’altra emittente“, ha aggiunto il giornalista Maurizio Pistocchi. Nel frattempo, si vocifera che Dazn stia corteggiando la bellissima Giorgia Rossi, conduttrice di “Pressing Serie A” su Italia 1.

La presenza della Rossi, senza dubbio, potrebbe non far rimpiangere la Leotta. Tuttavia, per gli affezionati alla fidanzata di Can Yaman, sarà difficile superare un eventuale abbandono.