“Sei bona in tutte le foto”. Sara Croce manda in tilt i fan. Strepitosa e caliente – FOTO

Sara Croce. La modella di Garlasco mette a dura prova i cuori deboli. Le foto pubblicate su Instagram sono da infarto. Sensuale e bellissima: tripudio di consensi da parte dei fan

Se siete dei fan della modella Sara Croce e avete preso malissimo la fine del programma targato Mediaset “Avanti un Altro!”, in cui ha imperversato con il suo ruolo di “Bonas”, potete fare un respiro di sollievo.

La stupenda ragazza non ha mai lasciato a bocca asciutta lo stuolo dei suoi ammiratori e continua a tenere aperta una finestra sul suo mondo grazie al popolare social network Instagram. Sfiora 1 milione di follower, una cifra considerevole che l’ha resa una influencer di primo piano, oltre che a una peperina presenza sul piccolo schermo.

Classe 1998, nativa di Garlasco (in provincia di Pavia), ha fatto un primo passo nel mondo dello spettacolo grazie al concorso di Miss Italia dove giunse al quarto posto nel 2017. Poi il successo tramite la partecipazione a “Ciao Darwin 8” nel ruolo iconico di Madre Natura, accanto al mattatore televisivo Paolo Bonolis, che l’ha rivoluta successivamente proprio nel quiz show già citato “Avanti un Altro!”.

Sara Croce: il selfie che zittisce tutti, un sogno a occhi aperti

Finito il suo impegno lavorativo sulle reti Mediaset, Sara Croce sta godendo di un anticipo d’estate davvero unico.

La modella lombarda è andata in vacanza in un luogo paradisiaco. Si tratta della suggestiva isola di Capri. Tra un giro in barca e un tuffo in piscina, la ragazza ha sfoggiato il suo fisico mozzafiato, impreziosendo la sua mise con bikini eleganti e perfetti per far risaltare le sue forme prorompenti.

Capri è un luogo del cuore per un altro motivo. É, infatti, il comune di nascita del suo fidanzato, il calciatore Gianmarco Fiory, portiere 30enne in forza alla squadra del Bari.

I due pubblicano spesso foto molto tenere sui rispettivi profili Instagram in cui appaiono molto affiatati e innamorati.

L’ultimo post condiviso dalla modella, invece, la ritrae sola. Si tratta di un selfie meraviglioso; lei, in primo piano, con un trucco leggerissimo, praticamente inesistente. La bellezza del suo volto non ha bisogno di altri artefici. I lunghi capelli biondi, lasciati sciolti, le ricadono sulle spalle e il decolletè sinuoso e in bella vista fa sognare i fan che si persono in mille commenti.

“Sei bona in tutte le foto” – scrive qualcuno. E ancora: “Favolosa”, “Sei Magnifica”, “Stupenda creatura”, “Ti ho sognato”.