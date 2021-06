Adriano Celentano è uno dei cantautori più amati dagli italiani, il nativo di Milano è stato travolto dalla sua passione: cosa accade quando ha un minuto.

Adriano Celentano è uno dei cantatori più amati della storia della musica italiana. Il nativo di Milano, nella sua meravigliosa carriera, è stato anche showman, regista, autore televisivo ed attore. Il suo ultimo lavoro non è stato tuttavia un successo. Il classe 1983 ha lavorato per il cartone Adrian, scritto, curato e montato da lui stesso per Mediaset. Gli ascolti sono stati molto bassi nonostante gli show dal vivo prima di ogni episodio con personaggi di rilievo.

Adriano, in ogni modo, ha venduto più di 200 milioni di dischi (considerando l’arco di tempo fino al 2010): con il solo ‘Io non so parlar d’amore’ ha venduto più di 2 milioni di copie. Prima di diventare una personalità di caratura mondiale, Celentano lasciò presto la scuola per dedicarsi a diversi mestieri tra cui quello di orologiaio. L’ottantatreenne, ancora oggi, si occupa di orologi nel tempo libero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE — > Zanardi e Schumacher insieme abbracciati, la FOTO che ha commosso il mondo

Adriano Celentano travolto dalla sua grande passione: cosa accade quando ha del tempo libero

Adriano riuscì a stupire tutti gli italiani nel 1961: il milanese partecipò (era ancora militare, il Ministro della difesa Giulio Andreotti dovette firmare una dispensa speciale) al Festival di Sanremo. Il classe 1938 salì sul palco e voltò le spalle al pubblico, girandosi solamente quando si verificò il cambio di tempo dell’orchestra. “24mila baci” si classificò comunque al secondo posto e superò quota mezzo milione di vendite dopo la kermesse musicale.

Prima di diventare famoso e di far sognare tutti con brani come ‘L’emozione non ha voce’, ’24mila baci’, ‘Azzurro’ (si potrebbe continuare all’infinito) Adriano è stato un orologiaio e lavorava in un negozio di via Correnti. Ancora oggi il cantautore e regista, quando ha un po’ di tempo libero, si dedica alla sua passione più grande che coltiva fin da quando era giovanissimo.

Celentano, un po’ di tempo fa, ha deciso di non pubblicare più foto e video sui social. Il motivo è molto particolare: il cantante non è soddisfatto della qualità dei network, a causa di un difetto di sync. Quando posta dei video, il movimento delle sue labbra non coincide affatto con il suono che emette. Questa cosa li ha rattristato a tal punto che ha deciso proprio di non postare più.