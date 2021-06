Un grande abbraccio che commuove tutti e che vede come protagonisti due sportivi di successo, accomunati dallo stesso destino.

Un momento indimenticabile quello che visto come protagonisti due campioni di successo, stiamo parlando di Michael Schumacher e Alex Zanaradi. Due campioni di Formula 1 accomunati dallo stesso tragico destino.

L’incontro è avvenuto nel 2001 quando al Motorshow, il fuoriclasse tedesco si è presentato al volante di una Maserati spyder cambio corsa.

Schumacher è stato il padrone del palco e della scena fino a quando è arrivato Alex Zanardi con il quale si è diviso il sipario.

In quel momento Alex non ha trofei da mostrare, ha due protesi sulle quali si tiene in piedi ancora a fatica. Sono passati solo tre mesi dal tragico incidente del Lausitzring che gli ha cambiato per sempre la vita.

Entra su una sedia a rotelle ma la sua passione e il suo ottimismo travolge tutti, standing ovation per lui.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —->

L’abbraccio che commuove tutti

“Ringrazio tutti, tutti quelli che mi hanno sostenuto, che mi hanno scritto email e lettere alle quali non ho potuto rispondere. Non posso ancora camminare, ma questo è un primo passo”, esordisce.

Non manca l’ironia che alleggerisce la tensione del pubblico: “Sono così emozionato che mi tremano le gambe”.

Schumacher e Zanardi si sono subito uniti in un commovente abbraccio. In quel momento ancora non sapevano il destino che li avrebbe legati da lì a poco: uno su una pista da sci e l’altro su una strada provinciale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Lutto a “Uomini e Donne”, le ultime parole sui social: “Non ce la faccio più”

Un momento molto toccante che con il tempo sarebbe rimasto nella storia.