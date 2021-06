Desiree Mariottini, c’è la sentenza: le condanne per i ragazzi coinvolti

Arrivano le due condanne definitive decise in Corte d’Assise riguardo l’omicidio di Desireè Mariottini. I dettagli.

Desireé Mariottini, la ragazza di 16 anni morta a Cisterna di Latina, ha avuto giustizia.

E’ quanto emerge dalla III Corte d’Assise di Roma in relazione all’omicidio della ragazza, morta il 19 ottobre 2018.

Desireé è stata uccisa in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo a Cisterna di Latina.

I giudici si sono riunti per oltre nove ore in camera di consiglio per decidere il da farsi e dare una sentenza definitiva a quanto accaduto il 19 ottobre 2018.

La sentenza definitiva

Sono stati condannati al carcere a vita Mamadou Gara e Yussef Salia mentre ad Alinno China sono stati dati 27 anni e a Brian Minthe, 24.

Nei loro confronti le accuse sono relative all’omicidio volontario, alla violenza sessuale aggravata, alla cessione di stupefacenti ai minori.

La vicenda ha scosso l’opinione pubblica tanto che alla lettura della sentenza una donna dal pubblico ha urlato: «Maledetti possiate bruciare all’inferno».