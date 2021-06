Elisabetta Canalis, prova costume bollente per la sarda: i fan senza parole- Foto

Elisabetta Canalis pubblica uno scatto bollente in bikini. Addominali super scolpiti e sguardo magnetico fanno sognare i fan. Date un’occhiata anche voi al nuovo scatto della bella showgirl sarda. Ecco tutti i dettagli.

Elisabetta Canalis ha pubblicato un nuovo scatto sui social dove sfoggia il suo fisico davvero invidiabile. Prova costume superata senza ombra di dubbio per l’ex velina di Striscia la notizia che ogni giorno delizia i fan con scatti in pose seducenti.

“❤️ DIVINA ❤️, Topppp👏👏👏🔥🔥, Meravigliosa come sempre 😊👋, La prova costume spiegata bene, Bona ❤️, Sempre bella e unica ❤️”, questi alcuni dei commenti che si possono leggere sotto il post della bella Elisabetta che si gode l’estate, prendendo il sole.

Il fisico super allenato di Elisabetta Canalis non passa inosservato

Addominali super allenati e sguardo magnetico la rendono sicuramente una delle showgirl italiane più desiderate dal pubblico maschile.

Per mantenere in forma il fisico, Elisabetta Canalis cura tantissimo la sua alimentazione. Ma non solo. Come si può notare da molti post pubblicati dalla diretta interessata, la bella Eli non perde mai occasione per dedicarsi agli allenamenti.

La showgirl si lascia fotografare spesso, in look sportivo, top e pantaloncini. Nonostante ciò, il suo sex appeal resta evidente a tutti. Una vera regina di Instagram, capace di far girare la testa davvero a chiunque.

Sensuale, frizzante e carismatica, Elisabetta è rimasta nel cuore degli italiani, anche se da tempo si è trasferita a Los Angeles, dove vive insieme al marito chirurgo Brian Perri.

La storia d’amore con Brian Perri

I due fanno coppia fissa dal 2012, da quando hanno avuto il loro primo incontro. Dalla loro storia d’amore è nata anche la piccola Skyler Eva, nata nel 2015. Una coppia che, a detta dell’ex velina, fino ad ora non ha mai passato periodi di crisi.

Non ci resta che augurare alla coppia che le cose restino sempre così. Nel frattempo, la showgirl sarda continua a deliziare i fan con scatti dove sfoggia la sua sensualità davvero invidiabile. Bellezza mediterranea che, a distanza di anni, continua a stuzzicare le fantasie dei suoi fan più accaniti.