Giulia De Lellis sta continuando la sua esperienza a Love Island. A poco dalla fine è arrivato a farle una sorpresa il suo fidanzato Carlo Beretta

Giulia De Lellis sta continuando la sua meravigliosa esperienza in Spagna con Love Island Italia. L’influencer che ha esordito nel programma di Uomini e Donne non avrebbe mai potuto pensare che, dopo solo cinque anni, lo avrebbe condotto lei un programma dove diversi ragazzi sono riuniti insieme in una villa per cercare proprio come fece lei tanti anni fa. E anche se la sua storia d’amore con Andrea Damante non è andata come sperava, al momento è davvero molto felice con il suo Carlo Beretta.

Giulia De Lellis, la sorpresa inaspettata dal suo fidanzato Carlo Beretta volato fino in Spagna solo per vederla

Giulia è nel bel pieno del suo lavoro e non pensava che potesse ricevere una sorpresa così bella: Carlo è volato fino in Spagna per poterla vedere. “Il mio raggio di sole” scrive lui, esponendosi come ha fatto davvero poche volte. Infatti a settembre sarà già un anno che i due stanno insieme e le cose si stanno facendo davvero molto serie. Carlo, a differenza dei suoi ex fidanzati, è piuttosto riservato e sempre poco presente sui social. Forse sarà per questo che la loro storia sta funzionando, Giulia sembra davvero tanto innamorata e in questi giorni è particolarmente felice di godersi un po’ di tempo con il suo fidanzato.

Giulia intanto si prepara a finire questa esperienza che le ha dato tanto, che l’ha arricchita a livello professionale e forse anche a livello umano. Love Island Italia sta riscuotendo un grandissimo e inaspettato successo.