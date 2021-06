La bella modella e attrice Kasia Smutniak ha condiviso su instagram una foto che lascia a bocca aperta, è spettacolare

Kasia Smutniak ha condiviso una foto su instagram dove appare senza veli sulla copertina del noto giornale Marie Claire. Come sempre è bellissima e sensuale. L’attrice da poco ha finito di girare un’altro film. Ha infatti condiviso uno scatto allo specchio nel camerino scrivendo:”Finite le riprese di 3/21..da qualche giorno ormai, ma mi ci è voluto del tempo per realizzare. Ho avuto la fortuna di incontrare Silvio Soldini e questa donna complessa…Finire un racconto è quasi sempre traumatico”.

Kasia Smutniak e il record di tre film in un anno

La Smutniak indubbiamente è tra le attrici in Italia più ricercate e volute. Quest’anno sono già tre le collaborazioni a cui ha partecipato. Un progetto importante è quello di Domina che è una serie. Ha dedicato qualche parola proprio in onore dell’uscita di questo suo nuovo progetto. “Domina 2021 che impressione che mi ha fatto vedere questa sigla per la prima volta. Dopo un anno di lavoro, difficoltà e gioie, il cambiamento radicale che ha portato il lockdown in mezzo alle riprese, Livia stava finalmente tornando in vita. Tutto il percorso per arrivarci è stato un viaggio meraviglioso. Tra i colori, tessuti, emozioni della grandissima Gabriella Pescucci, la caparbietà e forza femminile di Claire Maccarthygram fino al mondo emerso nelle immense scenografie di Luca Tranchino.

Forse qualcosa sta finalmente cambiando. E arrivato il momento di conoscere e dare voce alle donne straordinarie del nostro passato. Quante storie spazzate dal tempo ci sono e quanto è importante riportarle in vita per farle conoscere. Poter contribuire, affiancata da tutte queste persone straordinarie è stato un vero privilegio per me”. La serie è disponibile su Sky Italia. Tiene molto a questo progetto perché dopo tanto tempo si parla della storia di una donna vissuta nell’antica Roma. Spesso infatti la storia viene raccontata dal punto di vista maschili, cosa ha spiegato in un post la Smutniak. Un altro lavoro fatto quest’anno è un film horror, il primo per l’attrice.

Lei che ha sempre dichiarato di odiare questo genere perché non ama la paura. Per lei è stata una sfida. Pensava che girando un film horror avrebbe superato la paura ma così non è stato. Scherzando infatti aveva dichiarato di non dormire più la notte dopo aver girato il film. Insomma l’attrice ha sempre più successo in Italia e se lo merita tutto!