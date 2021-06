Giallo sul lago, un uomo morto e degli abiti da donna: indagano gli inquirenti

Un uomo di 35 anni è stato trovato morto all’interno di una barca nelle acque del Lago di Garda, in provincia di Brescia. In corso le ricerche di una donna che poteva trovarsi sull’imbarcazione.

Durante la scorsa notte, un uomo è stato trovato privo di vita all’interno di una barca nelle acque del Lago di Garda tra Saló e San Felice del Benaco, in provincia di Brescia. Sulla piccola imbarcazione, che presentava dei danni da urto, rinvenuti anche degli abiti femminili: per tale ragione, i soccorsi giunti sul posto stanno cercando una seconda persona, al momento dispersa. Non sono ancora chiare le dinamiche di quanto accaduto, su cui sono in corso le indagini dei carabinieri.

Brescia, uomo di 35 anni trovato morto in una barca nel Lago di Garda: si cerca una donna

Giallo sul Lago di Garda, dove la scorsa notte, tra sabato 19 e domenica 20 giugno, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo di 35 anni. Il corpo giaceva su una piccola barca nelle acque tra Saló e San Felice del Benaco, comuni in provincia di Brescia.

Stando a quanto riportano i quotidiani locali e la redazione de L’Arena, sulla barca, che presentava dei danni forse provocati da un urto, sono stati ritrovati anche degli abiti femminili. Tale circostanza fa presumere che sull’imbarcazione si trovasse una donna.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Salò ed i sommozzatori di Milano che hanno avviato le ricerche per cercare di rintracciare la possibile occupante che risulterebbe al momento dispersa. Alle operazioni stanno prendendo parte anche la Guardia Costiera ed i vigili del fuoco di Bologna, giunti sul posto con un elicottero.

Intanto sono in corso le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo del capoluogo di provincia lombardo, sopraggiunti sul posto, che stanno cercando di risalire all’accaduto.

Al momento, considerati i danni sulla barca, l’ipotesi più accreditata pare sia quella di un tragico incidente, ipotesi che, però, deve ancora trovare riscontro.