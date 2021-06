“Sei una stella”, Carolina Stramare, in costume a paillettes fa alzare la temperatura: pazzesca – FOTO

Carolina Stramare approfitta di una bella giornata di sole di fine weekend per dare spettacolo sulla spiaggia. Tutta dorata è fantastica!

Tra le modelle d’Italia più incantevoli del momento, Carolina Stramare è certamente una star degna di rappresentare questa etichetta. La showgirl, non a caso è reduce dal successo dell’80esima edizione del concorso di Miss Italia 2019.

Classe 1999, nasce a Genova ma il trampolino di lancio della sua carriera le si presenta davanti nella città di Vigevano, in provincia di Pavia, dove inizia a coltivare le sue passioni.

Da quando Carolina ha ricevuto quel lampo di elogio in diretta tv internazionale, le emozioni dalle sue parti non hanno avuto più fine. L’ex Miss Italia con il tempo ha conquistato i favori dei conduttori gossip che si son detti onorati di ospitare una monumentale bellezza in studio come la sua

Carolina Stramare brilla come una stella sulla sdraio

