“Domenica In”, incidente per Orietta Berti: “Ti sei fatta male?”. Lo studio si blocca

Reduce dal successo di “Mille“, singolo che la vede collaborare con Fedez e con Achille Lauro, Orietta Berti è stata ospite quest’oggi della puntata di “Domenica In“. Mara Venier, da poco tornata alla conduzione dopo la paresi facciale diagnosticata a seguito di un impianto dentale, ha invitato la celebre cantante per un’intervista in studio. Tuttavia, fin dal suo ingresso, Orietta Berti ha spiazzato la conduttrice così come il pubblico a casa.

“Ti sei fatta male? Hai il bastone“, le ha chiesto, allarmata, la Venier. La cantante, dopo essersi accomodata, ha spiegato alla collega di aver avuto un incidente in casa, provocato dal suo cane. “E’ stata colpa di Otello“, ha risposto con il sorriso la Berti, che ha raccontato quanto le è accaduto con dovizia di particolari. In seguito, l’artista e la presentatrice hanno avuto modo di parlare del singolo che sta riscuotendo un successo clamoroso: “E’ nato tutto da Federico“.

“Domenica In”, Orietta Berti parla dell’incidente e del nuovo singolo “Mille”

Orietta Berti, ospite di “Domenica In”, è arrivata in studio aiutandosi con il bastone. A fronte delle domande della Venier, che si è immediatamente preoccupata per lei, la cantante ha spiegato quello che le è capitato. “E’ stata colpa di Otello, il mio cane. Dovevo portarlo dal veterinario, ma lui ha iniziato a correre per casa” – ha detto la Berti, nello sgomento generale – “Io gli correvo dietro, ma sono caduta e ho preso una distorsione al piede“. Fortunatamente, nulla di grave per la celebre cantante.

La conduttrice si è poi complimentata con lei per il successo di “Mille“, la canzone che l’ha vista collaborare con Fedez ed Achille Lauro, e che sta già riscuotendo moltissimi consensi. “E’ partito tutto da Sanremo, lì ho conosciuto Fedez“, ha spiegato la Berti, che mentre parlava è apparsa visibilmente emozionata. Dopo il gradimento riscosso nel corso della kermesse canora, il marito di Chiara Ferragni le avrebbe proposto di collaborare con lui ad una canzone per l’estate. Orietta, una volta ascoltato il singolo, non poteva di certo rifiutare l’offerta.

“Mi disse che anche Achille Lauro voleva cantarla, io fui contentissima” – ha ribadito la Berti, che è apparsa entusiasta del successo riscontrato – “Achille ha anche inventato un balletto“. La cantante ha ammesso alla Venier di non aver alcuna intenzione di smettere di cantare. A dispetto dell’età, la voglia di lavorare dell’artista è in grado di superare qualsiasi ostacolo.

“Voglio ringraziare Federico, è lui che ha costruito la canzone addosso a me“: queste le ultime parole di Orietta, che con “Mille” sta inaspettatamente scalando le classifiche musicali. Mara Venier, condividendo la sua gioia, le ha fatto un in bocca al lupo per le sue prossime collaborazioni.