Amedeo Goria ha ritrovato la felicità. Si è fidanzato con una modella bellissima. La coppia è più unita che mai. Fanno l’amore cinque volte al giorno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amedeo Goria (@amedeogoria)

Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta, ha ritrovato la felicità facendo coppia con una modella bellissima. Il famoso giornalista professionista ha collaborato per molti anni con la carta stampata, poi è passato alla televisione, infatti oggi è anche opinionista in diverse trasmissioni.

Nella sua carriera non si è fatto mancare nulla, infatti ha recitato anche al cinema e al teatro, ricoprendo diversi ruoli come attore. Si è cimentato come conduttore di diversi programmi sportivi, molto apprezzati dal pubblico italiano.

Per diverso tempo è stato in prima pagina su molte riviste di gossip per la relazione sentimentale con la sua ex moglie Maria Teresa Ruta e per il caso Michela Morellato.

Per quanto riguarda la prima donna (sua ex moglie con la quale ha due figli) il giornalista ha fatto parlare di se per i tanti tradimenti venuti allo scoperto. Per quanto riguarda la seconda donna invece Goria è stato accusato di molestie sessuali e prosciolto dal Tribunale di Vicenza per la non sussistenza del fatto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Fabrizio Corona, 9 poliziotti in casa: il fotografo devastato – VIDEO

Amedeo e Vera, uniti dall’amore e dalla passione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vera Miales 🥀 (@veramiales)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ——> Adriano Celentano, la sua più grande passione lo ha travolto: cosa accade appena ha un minuto

Il giornalista Amedeo Goria ha ritrovato l’amore e la felicità con la modella Vera Miales, nonostante i 31 anni di differenza, lui 67 e lei 36, la coppia ha passione da vendere, infatti Amedeo e Vera fanno l’amore cinque volte al giorno.

Amedeo è stato intervistato dal settimanale Nuovo, ha raccontato della passione che nutre per la giovane fidanzata e si reputa fortunato in quanto: “ …L’età non ha intaccato la mia virilità”.

Nonostante la forte passione che Amedeo nutre per Vera ha precisato alcune cose alla modella. Il giornalista ha categoricamente imposto alla fidanzato il fatto che lui sia infedele e che questo suo modo d’essere è da accettare perché quando vede una donna che gli interessa deve conquistarla e sedurla per essere felice.

Inoltre è stato messo anche un veto sulla paternità, Vera vorrebbe diventare madre ma per il giornalista è un capitolo chiuso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vera Miales 🥀 (@veramiales)

La bella modella ed influencer che su Instagram vanta 13mila follower, quanto potrebbe reggere ai tradimenti del suo folle fidanzato? Staremo a vedere.