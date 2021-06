Madame travolta dalle critiche: la cantante veneta ha rilasciato alcune dichiarazioni che non sono affatto piaciute ai fan

E’ bufera per le recenti dichiarazioni rilasciate da Madame, l’artista veneta che a soli 16 anni esordiva con il singolo “Sciccherie“. Il successo di Madame, nome d’arte di Francesca Calearo, è legato all’etichetta Sugar Music, che nel 2018 propose alla cantante il suo primo contratto. Pur giovanissima, Madame ha già collezionato moltissimi singoli che hanno ottenuto riconoscimenti e premi: proprio il brano “Sciccherie“ venne certificato disco d’oro.

La popolarità della diciannovenne veneta sta crescendo a dismisura. Tuttavia, proprio oggi, Madame è incappata in uno scivolone clamoroso, che potrebbe costarle molto caro in termini di consensi: quello che ha detto ha fatto infuriare i fan.

Madame travolta dalle critiche: la frase che i fan non hanno gradito

Madame ha avviato una carriera musicale che si sta arricchendo di collaborazioni e di importantissimi riconoscimenti. A marzo scorso, la cantante di Vicenza ha partecipato al festival di “Sanremo” con il brano “Voce“, che si è classificato in ottava posizione aggiudicandosi i premi della critica. Sui social, l’artista veneta conta di un numero consistente di seguaci, i quali, poche ore fa, sono rimasti spiazzati dalle dichiarazioni della cantante. Madame, che probabilmente viene spesso fermata dai suoi fan, che le chiedono autografi o foto, si è detta stanca di mostrarsi accomodante con chiunque.

“Se non hai ascoltato il disco, o se non hai preso il cd o il biglietto […], non farmi alzare mentre mangio per una foto“: questo l’esordio del messaggio da lei postato su Twitter. “Io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta 19 yo“. Frasi alquanto pesanti e che non sono affatto andate giù ai suoi followers, che si sono sentiti offesi ed insultati.

Gli utenti, di fronte al post condiviso su Twitter, sono andati su tutte le furie. In men che non si dica sono arrivate una valanga di critiche per la cantante, il cui scivolone non verrà perdonato facilmente.