“Un Posto al Sole” anticipazioni 21 giugno: Vittorio torna a Napoli

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani sera. Vittorio torna a Napoli, la bella Speranza come reagirà?

Domani va in onda una nuova puntata di Un Posto al Sole: comincia un’altra novità e sono tante le novità che ci stanno aspettando. Lara ha intenzione di fare un ultimo appello disperato a Roberto Ferri, che ha deciso di tagliarla fuori dalla sua vita e dall’azienda. Al momento l’imprenditore è concentrato solo su Marina, perché vuole convincerla a rimanere a Napoli nonostante lei abbia ribadito più volte che dovrà tornare a Londra con Fabrizio perché la loro vita oramai è lì.

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di domani

Intanto Clara ha deciso di lasciarsi andare con Patrizio. Ha ufficialmente archiviato la sua relazione con Alberto, a cui è legata ma che in un certo senso ha finalmente dimenticato. Clara ha capito di meritare qualcosa di più da una relazione e che questa persona, per assurdo, potrebbe essere davvero il giovane chef che le fa la corte oramai da tanto tempo. Nelle ultime puntate l’abbiamo vista avvicinarsi molto a lui, ma le anticipazioni ci rivelano che Clara sembra disposta ad abbattere gli ultimi muri che restano con il ragazzo e probabilmente dargli finalmente una possibilità. Patrizio Giordano è riuscito davvero a conquistare la ragazza?

Vittorio torna finalmente a Napoli dopo il periodo di vacanza a Madrid. Ad attenderlo troverà Speranza che ha deciso di frequentare Samuel, e di non starsene seduta con le mani in mano ad aspettarlo. Come reagirà lo youtuber quando scoprirà che la ragazza ha deciso di voltare pagina?