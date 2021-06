La bella attrice Andrea Delogu ha condiviso una foto in cui appare meravigliosa con una lunga gonna rossa su instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

Andrea Delogu è meravigliosa su instagram con una gonna lunga rossa mentre guarda l’obiettivo e pone una domanda ai followers. Nella didascalia infatti chiede:“E per voi? Per cosa vale la pena vivere?”. In molti hanno risposto, tra cui anche l’amica famosa Emma Marrone che ha scritto:“Il Moscow Mule”. Oppure Ema Stockholma che scrive “Per dormire”. Alcuni followers decisamente più ruffiani invece cercano di conquistare la Delogu scrivendo:” Per vedere i tuoi 15 secondi di totale silenzio nelle stories”, “Per te e per Ema”.

LEGGI ANCHE>>>“Ma quanta bellezza abbiamo” Elisa Isoardi, jeans strettissimi e camicia attillata, è divina – FOTO

Andrea Delogu in campo per chi ha bisogno d’aiuto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Cecilia Rodriguez e l’outfit beige che le dona molto, che bellezza-FOTO

La Delogu pubblicizza Banco alimentare che aiuta a distribuire pasti a chi ha più bisogno. Ha condiviso il video in cui spiega cosa fare per aiutare e nella didascalia scrive:”Ho conosciuto molte delle persone che lavorano per Banco alimentare e ho deciso di unirmi a loro. Se potete, fatelo anche voi Dona 45587 dal 28 maggio al 14 giugno”. La Delogu è molto erudita, le piace infatti condividere contenuti utili culturalmente spesso. Come la definizione di alcune parole come “Trasecolare”, che significa rimanere sbalorditi. Poi da una spiegazione anche a salute:“è tempo di pollini, purtroppo di starnuti e quindi di saluteee! Dal latino Salutem, stessa radice di Salvus= integro.

Un modo di dire che ci arriva dritto dal medioevo, quando la peste nera-che fece milioni di vittime-infiammava le città. Uno dei primi sintomi di questa epidemia erano gli starnuti e così, su indicazione del Papa San Gregorio Magno, si iniziò a usare il modo di dire “Dio ti benedica” a ogni persone che starnutiva con l’auspicio che la provvidenza salvasse le loro vite. Nei secoli la frase “Dio ti benedica” è andata completamente perduta in Italia, soppiantata da un più laico salute che non ne ha però alterato il significato di augurio! A voler fare i signori precisetty: per galateo non si dovrebbe dire nulla dopo uno starnuto, così da evitare di dirottare l’attenzione su chi ha starnutito e quindi l’imbarazzo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

Insomma alla Delogu piace dispensare sapere, e fa anche bene ad usare un mezzo come instagram per farlo. Dovremmo tutti prendere esempio da lei e cominciare ad utilizzarlo non solo per mettere foto asettiche ma anche per imparare qualcosa e scambiarci informazioni utili e culturali.