Cecilia Rodriguez e l’outfit beige che le dona molto, che bellezza-FOTO

La Rodriguez sfoggia un look davvero bello su instagram tutto beige, le sta benissimo e m mette in risalto le forme

Cecilia Rodriguez è magnifica nel suo ultimo scatto pubblicato su instagram. Indossa una canotta beige con pantaloni in lino beige e air Jordan sempre beige ma su un’altra tonalità in tinta con la borsa. Come sempre è bellissima e sensuale. I commenti sono tantissimi, tra cui anche quello della madre Veronica Cozzani:“Que linda con este pantalon”. Altri commenti dicono:”Quanto sei bella Chechunita look fantastico”, “Fantastica sempre elegante in qualsiasi occasione anche con un sacco di patate”.

Cecilia Rodriguez a Trento con la famiglia Moser

La bella Cecilia al momento si trova a Trento con il suo Ignazio e la famiglia di lui. Si godono del relax in montagna tra un pò di bicicletta e aria aperta. Lui è appena tornato dall’Isola dei famosi e sicuramente ha piacere a trascorrere qualche giorno insieme alla sua famiglia. Ovviamente Cecilia è con lui, sono inseparabili da quando lui è tornato. Inevitabile dopo anche le rivelazione e dediche d’amore che si sono fatti sull’Isola. Ormai è sicuro come mai prima, i due si sono promessi amore eterno e si poseranno a breve. Subito dopo creeranno la loro famiglia con dei bambini. Lei è volata in Honduras per la finale del programma e dopo aver affrontato una prova con Arianna, la fidanzata di Andrea Cerioli, è corsa incontro al suo uomo facendo sognare tutti da casa e in studio.

C’è anche chi ha versato qualche lacrima dalla commozione. Dopo essersi ricongiunti Cecilia se lo tiene ben stretto e scrive anche quanto è fortunata ad averlo. Ha condiviso una foto del fidanzato dopo mesi sull’Isola, e appare visibilmente dimagrito ma in forma come sempre e con i capelli rasati. Lei scrive:“Eh vabbèè così non mi posso lamentare…la vita mi premia ogni giorno, sempre più convinta di aver fatto tante buone cose”. La Rodriguez rivela anche che essere tornata in Honduras dopo anni dalla sua partecipazione all’Isola è stato inaspettato. Ha provato un gran piacere e nostalgia che non pensava.

“Tornare in questo posto mi ha fatto più che piacere, sono andata a prendere il mio pelato, ma sono ritornata in un posto che per me è stato speciale, una esperienza che mi ha cambiato la vita e ne sarò sempre grata”. L’isola toglie tanto ma regala molto altro. Sicuramente è un reality duro ma dopo averlo fatto sembra di aver acquisito un bagaglio di vita importante.