Kasia Smutniak non nasconde nulla ai fan che la ammirano per la meravigliosa donna che è diventata, unica e inimitabile, che foto

Kasia Smutniak è un’attrice di fama internazionale che ha molto da raccontare al pubblico che la segue. La vita l’ha messa a dura prova con la morte del suo amato Pietro Taricone, marito e papà della sua bambina, ma oggi sembra aver superato il dolore e a testa alta prosegue per la sua strada.

Seguita da più di quattrocento mila follower, la donna non si mostra mai appariscente ma sempre fine ed elegante quasi timida nel condividere la sua vita con gli altri.

GUARDA QUI>>>Gigi D’Alessio, sconvolgenti accuse al figlio Claudio. Cosa è successo

Kasia Smutniak: gambe scoperte e sorriso unico – FOTO

GUARDA QUI>>>Eleonora Daniele, la dolcezza più grande: retroscena inaspettato

Kasia Smutniak ha rilasciato da qualche giorno un’intervista per Marie Claire Italia dove si è lasciata andare ed ha rivelato la sua parte più intima. Su Instagram ha pubblicato una foto dove presenta questo progetto e lo fa attraverso uno scatto unico e 100% naturale.

Come sempre d’altronde, visto che l’attrice non è solita truccarsi o usare filtri. Preferisce essere se stessa in ogni occasione. Così i fan la possono ammirare in un vestito blu con i fiori, seduta per terra in una posa sensuale ma elegante. Le gambe scoperte sono la parte più osé.

“Forse ci troviamo in un momento di passaggio, è un attimo che non sapremo piu chi siamo. Questa sono io, vede? Ho girato tutta la notte, sono le 10 di mattina e sono gonfia, che devo fare? Vuoi levarmi tutta la stanchezza, mi rubi la mia storia..”. Scrive sotto al post.

“Sei una grande donna” commenta immediatamente qualcuno sotto alla foto. Sono molti a pensarlo perché è quello che mostra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kasia Smutniak (@lasmutniak)

I fan più curiosi sono già corsi a leggere l’intervista intera, altri invece non vedono l’ora di rivedere l’attrice alle prese con qualche film o trasmissioni. La sua bravura e bellezza arrivano dritti al punto, sempre e in ogni occasione.