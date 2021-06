Pierpaolo Pretelli svela i dettagli della sua ‘Estate più calda’: “Momento magico”

Pierpaolo Pretelli si è sbottonato sui social rivelando dei dettagli importanti della sua ultima avventura. I fan sono rimasti sbalorditi davanti alle foto: che meraviglia!

Un successo dopo l’altro. Pierpaolo Pretelli, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, non si ferma davanti a nulla!

Per chi non lo sapesse, il bel gieffino è diventato famoso come primo velino di Striscia la Notizia. All’epoca, giovanissimo, ha conquistato il pubblico italiano: non solo per la sua bellezza indiscutibile, ma anche per il carisma che ha fatto breccia nel cuore degli spettatori.

Il suo carattere forte e sensibile allo stesso tempo si è poi mostrato ulteriormente nella casa del Grande Fratello.

Il suo legame speciale con Elisabetta Gregoraci ha immediatamente conquistato la simpatia e la tenerezza dei fan del reality. Ma a far perdere letteralmente la testa all’ex velino è stato qualcun altro.

Infatti, proprio nella casa più spiata d’Italia, Pierpaolo ha trovato l’amore. Parliamo di Giulia Salemi che, con il suo ingresso, ha scavalcato la Gregoraci, sempre molto scettica sulla possibilità di intraprendere una relazione seria con Pierpaolo.

Così il bel trentenne si è abbandonato nelle braccia dell’influencer persiana, che non l’ha più lasciato andare.

Pierpaolo Pretelli, oltre l’amore tante avventure: l’annuncio

Ma nella vita di Pierpaolo Pretelli c’è spazio anche per qualcos’altro oltre l’amore. Una volta finita l’avventura nella casa del grande fratello, l’ex velino ha deciso di lanciarsi in un’altra avventura.

Non tutti sanno che il modello di Maratea ha una grande passione per la musica. Così non ha perso l’occasione per cavalcare l’onda della notorietà e lanciarsi nel mondo della musica.

Il suo singolo “L’estate più calda” sta ottenendo sempre più successo, nonostante le critiche iniziali di alcuni haters, che mal sopportavano l’idea del gieffino di lanciarsi nel panorama musicale.

Ma Pierpaolo, come sempre, non si è perso d’animo e ha portato avanti il suo sogno. Non solo. Nell’ultimo post Instagram, Pretelli ha rivelato un dettaglio importante sul video della sua canzone.

Eccolo qui mentre mostra a tutti l’allestimento stratosferico del suo video musicale. L’ex gieffino ha colto l’occasione per ringraziare l’azienda che si è occupata dei dettagli del videoclip, rendendolo unico e speciale.