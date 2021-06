Barbara D’Urso. La conduttrice napoletana vive un periodo di alti e bassi. Scricchiola il suo posto a Mediaset e i fan si dividono in fazioni. Appare però sempre bella sul web

Barbara D’Urso ha fallito nel suo tentativo di essere la Oprah Winfrey italiana. La conduttrice partenopea non ha portato a casa grandi risultati in termini di ascolto durante l’ultima stagione televisiva su Canale 5. Per questo motivo l’azienda di Cologno Monzese, Mediaset, ha dovuto prendere delle decisioni inaspettate sul futuro della professionista partenopea.

Non la rivedremo più, a quanto pare, al timone di “Pomeriggio 5” e di “Live – Non è la D’Urso”. Rimane però salda alla conduzione di “Domenica Live” nel giorno del dì di festa, anche se dovrà scontrarsi con un colosso della televisione nostrana, ossia Mara Venier con “Domenica In”.

Cosa pensa il pubblico di questo cambiamento drastico? Si è diviso in due fazioni in contrapposizione evidente.

Barbara D’Urso, il sostegno del pubblico e un nuovo amore

Barbara D’Urso è stata più volte accusata di portare avanti una tipologia di intrattenimento televisivo di bassa qualità, definito trash, e di spettacolarizzare un po’ troppo i fatti truci dell’attualità e cronaca odierna.

Inoltre, sono in molti a sferrare attacchi alla presentatrice partenopea sui suoi canali social. I commenti sprezzanti sono indirizzati maggiormente sul suo aspetto esteriore, definito artefatto e finto, e sulla sua presunta “volgarità” nel mostrarsi ai 2,7 milioni di follower su Instagram.

A questo modo di approcciarsi alla star televisiva, se ne contrappone un altro decisamente più accogliente e di sostegno. “Sei un sogno irraggiungibile” – scrive qualcuno. Altri fanno eco: “Mitica, splendida sempre”, “Bellissima”, “Che splendore”.

L’ultimo post proposto da Barbara D’Urso la vede dare il buongiorno ai suoi fan in una mise insolita per le temperature calienti d’inizio estate. É avvolta in una vestaglia coloratissima in pile con pellicciotto rosa mentre, sdraiata su un lussureggiante prato, sorseggia il primo caffè della mattina.

Se la carriera annaspa, la vita privata va a gonfie vele. Barbara D’Urso passerà le vacanza con il suo nuovo amore. Di chi si tratta? É un assicuratore milanese di nome Francesco Zangrillo. I dua fanno coppia fissa dallo scorso dicembre.