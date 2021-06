Le Veline più longeve del programma hanno rivelato i loro pronostici sulle nuove sostitute che prenderanno il loro posto il prossimo autunno.

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sono state le veline rimaste più a lungo a “Striscia la notizia”. L’addio sofferto dopo quattro anni e 903 stacchetti, un record al quale si sono avvicinate prima di loro soltanto la coppia formata da Costanza Caracciolo e Federica Nargi.

L’ultima puntata è stata quella del 12 giugno scorso, un percorso molto impegnativo per loro ma anche gratificante e stimolante che le ha fatte crescere come professioniste e amare dal pubblico a casa.

Dopo la lunga esperienza vissuta a “Striscia”, ora le due giovani sono pronte a voltare pagina e ad affrontare nuove esperienze televisive. Nel frattempo però, intervistate dal settimanale Gente, hanno voluto raccontare il loro pronostico sulle prossime sostitute impegnate in autunno.

Shaila e Mikaela parlano dei loro progetti futuri: che successo!

In un’intervista rilasciata a Gente le due ballerine hanno però rivelato che hanno un desiderio sulle nuove Veline. Sentiamo cosa hanno spiegato.

“La figura della Velina si è evoluta nel tempo e noi ne siamo la prova: siamo entrambe ballerine professioniste“, confessa Shaila. Lei vorrebbe che la sua sostituta avesse un corpo muscoloso per riscattare “tutti i corpi diversi dalla forma canonica della bellezza”.

Mikaela è stata la prima Velina nera d’Italia e si augura che questa tendenza possa continuare anche nelle prossime edizioni senza discriminazioni di razza.

Parlando del loro futuro Shaila ha ammesso che sta prendendo lezioni di piano e sta studiando canto, vorrebbe scrivere un libro, la collega invece da settembre inizierà un’accademia di recitazione.

Riguardo la loro presunta partecipazione al prossimo GF Vip? “No, no, per ora non ci ha ancora chiamato! Al momento comunque un reality non è nei nostri piani. Poi, in futuro, mai dire mai…” ridono in coro.