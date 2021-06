Maria De Filippi, la confessione su Costanzo: “Non lo facciamo mai..”

Maria De Filippi stupisce tutti con la sua rivelazione. C’è una cosa che lei e Costanzo non riescono proprio a fare insieme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria De Filippi Fan (@lecaramelledimaria)

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono una delle coppie più longeve e, nello stesso tempo, sui generis del mondo dello spettacolo. Per molti sono un’unione fuori dal comune, per altri l’esempio di come si può essere in vista eppure rimanere fianco a fianco per 30 anni mantenendo anche un certo riserbo.

Su di loro spesso si scherza e anche i diretti interessati si prestano al gioco. Maria è stata ospite di Pio e Amedeo nel loro “Felicissima sera” ed è stata vittima di frecciatine e gag su lei e Maurizio.

L’attenzione mediatica su di loro non si è mai abbassata, entrambi sono dei personaggi che piacciono al pubblico che su di loro cerca di scoprire sempre qualcosa in più. Ultimamente è stata proprio la regina degli ascolti Mediaset a rivelare una confidenza su di lei e il marito. Chi lo avrebbe mai detto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Eleonora Daniele, il dolore e il cambiamento: “Faccio fatica”

Maria De Filippi e Costanzo, quella cosa che non fanno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria De Filippi Fan (@lecaramelledimaria)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Scialpi. Gli insulti al cantante sui social finiscono in tribunale. Parole oltraggiose

Maria De Filippi parlando del rapporto con il suo Maurizio Costanzo, in una recente intervista, ha rivelato qualcosa di davvero curioso. Si tratta di una cosa che i due in casa non fanno mai insieme. Dinamiche di coppia che incuriosiscono.

“Ho Netflix, ho visto La Casa di Carta ma anche Suits e Sherlock – ha spiegato Maria – Maurizio le serie televisive non le vede perché le odia. La prima serie che gli feci scoprire fu H24: guardammo il primo episodio e, quando gli proposi di andare avanti, mi guardò e mi disse che ero pazza”.

E così Costanzo non è un amante delle serie tv, anzi, le snobba completamente. Il perché? Ha paura che creino dipendenza e per questo le evita. Maria, invece, ne è una grande amante e per questo, anche se da sola, le segue giorno dopo giorno, curiosa di conoscere lo sviluppo degli avvenimenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria De Filippi Fan (@lecaramelledimaria)

Grande fan di Grey’s Anatomy, la conduttrice ha spiegato di essere stata delusa ultimamente, ha trovato la serie tv abbastanza disonesta.