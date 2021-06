Antonella Elia senza remore: “Pietro è distrutto, mentre io sono un fiore”

La ex opinionista e Pietro Delle Piane hanno passato questi giorni a Ischia ma lui non sta affatto bene, le immagini condivise sui social raccontano la sua situazione.

Dopo l’esperienza come opinionista al “Grande Fratello”, Antonella Elia ha finalmente staccato la spina e si è concessa le sue meritate vacanze in giro per la Penisola.

Prima ad Alagna Monte Rosa dove l’abbiamo trovata immersa tra vallate sconfinate e terme rilassanti, da qualche giorno invece ha dirottato per l’Isola di Ischia dove si trova con alcuni amici.

La showgirl ha deciso di vivere l’esperienza offerta da Enjoy Sail che mette a disposizione per chi noleggia la barca a vela, anche la possibilità di provare l’ebrezza della pole e cerchio aereo in navigazione.

Gli ultimi post condivisi da Antonella mostrano infatti lei e le amiche intente a danzare sui cerchi aerei appesi a pochi metri d’altezza sulle onde del mare cristallino. In tutto ciò ha voluto cimentarsi anche il fidanzato Pietro Delle Piane ma con esiti disastrosi visto il suo attuale stato di salute.

Antonella Elia condivide tutto suo social: il web incredulo

La showgirl non ha potuto non riprendere con il cellulare il fidanzato Pietro convalescente per un forte dolore alla schiena.

“Avverto una forte pressione in questo punto…Sto davvero male…Continuo ad avvertire una pressione sempre in questo punto…”, spiega lui visibilmente sofferente.

Lei però scherza sulla sua situazione: “Mi hanno detto che ti tratto come un mulo, quindi volevo far vedere in che condizioni sei adesso”. La Elia ride sommessamente mentre inquadra il fidanzato steso a pancia in giù a letto che cerca di trovare un po’ di sollievo alla sua schiena dolorante.

Antonella Elia, non soddisfatta, continua nel suo monologo: “Io un fiore, lui invece non regge. Tra le valigie, la pole dance, le nuotate nel mare con le onde…Povero amore…L’ho distrutto…Poverino non regge…”.