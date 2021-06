La bella influencer Giulia Salemi ha confessato ai suoi follower un segreto davvero inaspettato. Nessuno l’avrebbe mai detto però è la pura verità.

La bellissima Giulia Salemi sta diventando sempre più famosa su Instagram, ogni settimana i suoi follower aumentano e al momento ne sono 1,6 milioni.

Siamo abituati a vedere Giulia in bellissimi posti, i paesaggi che pubblica su Instagram lasciano senza parole ma il soggetto preferito dei suoi amici virtuali rimane sempre lei.

Giulia è fidanzatissima con il modello ed ora cantante Pierpaolo Petrelli, i due si sono innamorati durante la partecipazione allo show televisivo il “Grande Fratello Vip”. C’è molta intesa tra i due piccioncini che come possono organizzano delle vere e proprie fughe d’amore.

Giulia Salemi soffre d’ansia, la showgirl lo confessa ai fan

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono da poco tornati da un magico weekend in Trentino, lontani dai riflettori e dalla vita frenetica della città. Purtroppo però come tutte le cose belle anche la vacanza ha avuto una fine e i due sono ritornati alla vita di tutti i giorni.

La bella Giulia ha voluto confessare un suo segreto ai follower, non ha fatto mistero che soffre d’ansia. Ha condiviso un suo scatto con un Alpaca ed ha precisato: “Oggi ho scoperto di aver bisogno di un Alpaca nella mia vita: amano mangiare (come me) e mi rilassano tantissimo, infatti vengono utilizzati come pet therapy per combattere l’ansia”.

Giulia poi ha continuato a parlare del suo weekend e non ha fatto mistero che sia stato davvero rilassante grazie al suo Pierpaolo.

Pierpaolo è davvero molto presente nella vita di Giulia, i due scherzano anche con commenti davvero spiritosi su Instagram. Sotto lo scatto della fidanzata il modello ha scritto ironico: “Amore…Sei a spasso con gli amici?”.

Inutile dire che il commento di Pierpaolo ha totalizzato un bel gruzzoletto di mi piace.