Rossella Fiamingo, outfit rosso passione ed il web si infiamma – VIDEO

Rossella Fiamingo, in una suggestiva location sicula si lancia in un salto a rallentatore che mette in mostra le grazie.

Rossella Fiamingo è una delle atlete più in voga negli ultimi tempi. Numerosi successi nella sua disciplina, la scherma, ma anche sui social è tanto seguita. Merito non solo della sua professionalità – come emerge in numerose foto pubblicate dalla stessa che la ritraggono durante le varie competizioni – ma di una bellezza genuina che piace e convince sempre più il web.

Un viso poco truccato, fresco, acqua e sapone che mette in mostra una bellezza mediterranea. Come questo scatto casalingo che la vede in casa mentre consuma un piatto squisitamente catanese, la Pasta alla Norma, anche se preparata con un sugo di un noto brand.

Rossella Fiamingo, rosso passione: il video conquista il web

Rossella Fiamingo ha proposto degli scatti promozionali da una suggestiva e bellissima location, Marzamemi. Nella piazza più rappresentativa della località turistica, tra colori e sapori tipi di quel posto, l’atleta propone prima uno scatto indossando un outfit sul bianco e azzurro ed successivamente un video in cui propone una mise rosso passione.

Top cortissimo e scollato ed una gonna abbinata, ampia e con doppia apertura lungo i lati. Rossella fa un salto e la scena viene poi riproposta a rallentatore. “In compagnia della mia sicilia 🥰” commenta la Fiamingo ed i commenti sono tantissimi.

In tanti ad elogiarne la bellezza genuina della diretta interessata, quindi emoji a forma di cuore…ma numerosi anche i followers che si focalizzano sulla bellezza dei luoghi che stanno alle sue spalle. Un connubio bellissimo.

Anche il giro in canoa per la bellissima Rossella diventa un momento molto glamour: il costume rosa del brand Nike infatti accentua la sua abbronzatura e lo spettacolo è molto invitante. “Il paradiso non è un luogo in cui andare ma una sensazione da vivere”.