“Un Posto al Sole” anticipazioni 23 giugno: Filippo sta sempre più male

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani sera. Clara comincia a vivere la sua relazione in segreto con Patrizio Giordano, le condizioni di Filippo Sartori invece sono sempre più precarie

Siamo al terzo appuntamento della settimana per Un Posto al Sole. Finalmente Clara sta vivendo un bel momento: la ragazza è riuscita a chiudere una volta e per tutte la sua relazione con Alberto Palladini, che tra parentesi è sempre più disperato, e ha deciso di cedere alle attenzioni e al corteggiamento del giovane chef Patrizio. Tra i due è sbocciata finalmente la passione e si stanno godendo la loro storia clandestina. Quanto tempo passerà prima che qualcuno scopra di loro?

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di domani

Alberto, invece, è sempre più frustrato dall’assenza di un lavoro e di una casa e avrà un duro scontro con Roberto Ferri. Quest’ultimo però ha qualcosa di peggio a cui pensare, perché suo figlio Filippo sta di nuovo male a causa della sua brutta malattia. Infatti, lui e Serena erano riusciti a mettere da parte un po’ le preoccupazioni per quanto riguarda il suo stato di salute per concentrarsi sulla gioia di questa nuova gravidanza, ma è difficile da ignorare quello che sta succedendo nelle loro vite. Qualcosa accadrà ricordando ad entrambi di non sottovalutare il problema di Filippo. Cosa decideranno di fare?

Vittorio è tornato da Madrid e ha scoperto di Speranza e Samuel: intanto però è un po’ distratto a causa del suo lavoro, perché Chiara gli sta facendo pressioni su qualcosa che riguarda un certo progetto della radio.