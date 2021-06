“Sogno le tue po**e”, Alessia Macari anche da svegli lo si può fare – FOTO

Scatto super bollente per Alessia Macari. L’ex diva della Mediaset fa sognare tutti ad occhi aperti: che panorama, in tutti i sensi!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Macari (@alessiamacari)

Non poteva esserci risveglio migliore per l’ex diva dello spettacolo e della Mediaset. Una delle reginette di Paolo Bonolis è riuscita in un battito di ciglia a far innamorare tutti su Instagram.

Si tratta di Alessia Macari, ancora una volta protagonista di uno scatto epico, ai limiti della legalità. La vip sta trascorrendo una splendida vacanza nel cuore delle Maldive e non sembra voler rinunciare ad alcuna attività di relax.

L’ex diva di Avanti Un Altro ha lasciato un segno indelebile in ciascuno dei suoi fan, rimasti letteralmente spiazzati da un primo piano favoloso. In questo periodo, il sole bacia lei in pieno giorno, come il suo cuore che batte forte per un marito davvero fortunato

LEGGI ANCHE>>>“Un sogno irraggiungibile”. Barbara D’Urso e il suo sensuale buongiorno ai fan – FOTO

Alessia Macari in spiaggia, la temperatura ha raggiunto il massimo: che calore!

PER VEDERE LA FOTO DI ALESSIA MACARI ALLE MALDIVE, VAI SU SUCCESSIVO