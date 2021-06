Al bano diventa nonno, il nome del nipote incuriosisce

Al bano ha appena scoperto di diventare nonno e non sta più nella pelle, come si chiamerà suo nipote? La figlia incuriosisce il web

Al bano e Romina Power stanno per diventare nonni, la figlia Cristel Carrisi ha appena annunciato la sua gravidanza e i due cantanti non sono più nella pelle. La donna è in attesa del terzogenito e ci sono molte voci sul possibile nome.

A quanto pare si parla di qualcosa di particolare e i fan sono sempre più curiosi di conoscere dettagli al riguardo. Come si chiamerà?

Al bano nonno: tutto sul nipote in arrivo

Il nipote di Al bano sarà una femminuccia ma il nome non è dato saperlo, sarà una sorpresa per tutti. Neanche i nonni sanno nulla al riguardo ma al cantante non importa perché ha affermato che a lui piacciono queste cose.

In un’intervista a Dipiù tv ha parlato molto della nascita del terzo nipote e del rapporto con sua figlia Cristel Carrisi ed ha raccontato: “So che non dovrei vantarmi, ma lei ha una marcia in più, sa adattarsi, ed è una moglie e una madre esemplare”.

E poi sugli altri nipoti ha spiegato: “Impazzisco per loro. E sono al settimo cielo per l’arrivo della terza figlia di Cristel”.

Con l’arrivo del terzogenito, Al bano e Romina avranno la possibilità di avvicinarsi ancora di più. I due dovranno trascorrere molto tempo insieme coccolando il loro nipote. I fan impazziscono all’idea, ma cosa ne pensa Loredana Lecciso?

“Forse mai come ora lui e io ci siamo trovati così uniti e così d’accordo nella gestione dei ragazzi”. Ha rivelato la donna nel corso di un’intervista a GrandHotel.

Sembra che la Power non sia più un ostacolo per Loredana e Al bano, a quanto pare i due hanno trovato il giusto equilibrio tra alti e bassi come accade in ogni famiglia. Quella del cantante sarà sicuramente una allargata, ma a Cellino San Marco c’è posto per tutti.