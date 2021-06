Eleonora Rocchini conquista la sua platea di followers con alcune fotografie fenomenali: il vestito scende troppo e scopre il suo super davanzale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗘𝗟𝗘𝗢𝗡𝗢𝗥𝗔 𝗥𝗢𝗖𝗖𝗛𝗜𝗡𝗜 ✨ (@ele.rc)

Eleonora Rocchini è una fashion blogger ed influencer di successo: i suoi numeri su Instagram sono pazzeschi (il suo account vanta 996mila followers). La classe 1995 ha partecipato in passato a ‘Uomini e Donne’ come corteggiatrice, venendo scelta da Oscar Branzani. In quella particolare edizione del programma c’era anche la celebre Giulia De Lellis. Dopo tre anni di relazione, però, l’amore tra i due è finito.

Dopo la separazione si è sollevato un incredibile polverone di polemiche. La ragazza, infatti, ha deciso di legarsi sentimentalmente all’ex fidanzato della sorella di Branzani, ossia Nunzio Moccia. Tralasciando gli aspetti della sua sfera privata, sul web Eleonora sa come farsi apprezzare e condivide sempre scatti magnifici. Questa sera la toscana ha piazzato online un paio di fotografie in cui indossa un vestito super scollato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Che vestito spaziale, sembra quasi da Avenger” Anna Tatangelo tutta trasparente è da impazzire, delizia – FOTO

Eleonora Rocchini, vestito sublime: scollatura che incanta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗘𝗟𝗘𝗢𝗡𝗢𝗥𝗔 𝗥𝗢𝗖𝗖𝗛𝗜𝗡𝗜 ✨ (@ele.rc)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Vorrei essere il tuo cucciolo”, Melissa Satta in t-shirt e shorts incanta Instagram – FOTO

Eleonora ha appena condiviso una serie di foto in cui assume pose devastanti. La ragazza indossa un vestito meraviglioso: la scollatura è estremamente generosa e il suo décolleté lascia i followers senza respiro. Il tatuaggio che ha proprio a ridosso del davanzale spicca. La Rocchini è una donna bellissima e sensuale.

Il post ha già inanellato 12mila likes. “Spettacolare e splendida”, “Woow che bella”, “Quanto mi piace questo vestito”, “Che donna”, “Che spettacolo”, si legge tra gli innumerevoli commenti. L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ abbaglia letteralmente tutti con la sua bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗘𝗟𝗘𝗢𝗡𝗢𝗥𝗔 𝗥𝗢𝗖𝗖𝗛𝗜𝗡𝗜 ✨ (@ele.rc)

Prima di questa eccezionale ondata di calore che si è abbattuta sull’Italia, ci aveva pensato la Rocchini a far salire la temperatura nelle case degli italiani. La classe 1995, proprio la scorsa settimana, aveva pubblicato alcune fotografie in cui indossava un costumino a perizoma con glutei in vista.