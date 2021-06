Arriva la bella stagione e con sé le prime scottature. Se ancora il doposole non lo avete acquistato, ecco come prepararlo naturalmente in casa.

Uno dei problemi che maggiormente affligge la popolazione a partire da questo periodo sino al prossimo mese sono le scottature derivanti dall’eccessiva e spesso imprudente esposizione al sole. Nelle ore più calde del giorno, difatti, si rischia senza un’adeguata protezione solare o addirittura utilizzando prodotti quali olio solare che cattura ancora di più i raggi del sole.

Insomma, tutti fattori dannosi per la pelle che a fine giornata si ritrova arrossata e che provoca notti insonni. In commercio sono tantissimi i doposole disponibili, per tutti i gusti e tutte le esigenze. Ma se ti ritrovi all’improvviso arrossato e non sei munito di doposole, qui c’è la soluzione per te. Basta poco e potrai usare il tuo doposole home made.

Doposole fai da te, l’occorrente

Tra i rimedi che la natura ci offre per sconfiggere la pelle arrossata vi è lui, il cetriolo. Le note proprietà rinfrescanti del cetriolo infatti consentono di lenire la pelle arrossata e di porre un aiuto alla pelle che brucia. Alcuni step facili e veloci da seguire.

Occorrente:

Cetriolo

Acqua

Frullatore

Compriamo un cetriolo e lo riponiamo in frigo. Dopodiché procedere a privarlo della buccia, tagliarlo a pezzetti e poi nel frullatore. Un goccio d’acqua – non troppa perché poi non si ottiene la texture cremosa – e iniziare a frullare. Mettere il composto in un contenitore ed iniziare il rituale contro i primi inconvenienti della stagione estiva.

Si noterà subito la sensazione di freschezza. Se non avete il cetriolo, potete usare la patata – il suo estratto vegetale – è spesso utilizzata tra gli ingredienti per le creme viso.

Ovviamente il composto non può essere conservato in frigo ma va usato subito in quanto non detiene conservanti.

Affidarsi alla natura è sempre stimolante. Fatti cullare dai rimedi bio, rapidi, facili da preparare e squisitamente natural al 100%.