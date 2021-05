Occhiaie, due metodi curiosi e veloci per uno sguardo rilassato

Il problema occhiaie è sempre in agguato, come fare per intervenire prontamente? Ecco due metodi curiosi e veloci per uno sguardo intenso.

Uno dei problemi più diffusi e pertanto una delle principali sfide che investe il mondo beauty sono le occhiaie. Questi ingombri sotto gli occhi infatti inficiano lo sguardo rendendolo più spento e meno fresco. Le cause delle occhiaie possono essere più disparate, ma la stanchezza – evidenziata dal cattivo riposo – è quella principale.

Ecco perché basta un cattivo ciclo sonno-veglia per vedere apparire queste tanto temute occhiaie. Tantissimi i rimedi presenti in commercio; dalle creme alle lozioni insomma…tutto ciò che serve per trattare energicamente la zona. Non basta una qualsiasi crema, come noto infatti nel comune cosmetico vi è tra le principali avvertenze quella di evitare il contatto con il contorno occhi.

Tuttavia, anche la natura offre dei suoi rimedi ed altri invece sono ingegnosi, ossia frutto di esperimenti ricavati dall’esperienza. Scopriamoli insieme.

Occhiaie, come intervenire: due metodi efficaci

Se sei appassionata di rimedi casalinghi o semplicemente non hai i dovuti prodotti in casa, cerca bene…sicuramente troverai qualcosa.

Per intervenire contro le occhiaie basta davvero poco.

Primo rimedio: Il cucchiaio gelato

Secondo rimedio: La patata

Primo rimedio, prendi un cucchiaio e riponilo nel freezer. Lasciarlo rinfrescare per 30 minuti. Dopodiché prendere il cucchiaio e posizionare il lato curvo sull’occhio e lasciarlo agire per qualche minuto. La sensazione di freschezza e annessa “leggerezza” della zona non tarderà ad arrivare. (Lo stesso con una bustina di thè previamente tenuta in frigo).

Secondo rimedio, prendi una patata, la lavi, togli la buccia e tagli due fettine. Posizionarle sugli occhi e lasciare agire per 15 minuti, giusto il tempo che le proprietà benefiche contenute nell’ortaggio possano penetrare sulla zona interessare.

Rimedio simile e forse più diffuso, col cetriolo. Gli step da seguire ed i minuti di messa in posa sono i medesimi.