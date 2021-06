La favolosa showgirl, modella e attrice ha condiviso con i suoi IG followers diversi momenti speciali, trascorsi al concerto di Emma Marrone.

La meravigliosa ex velina del telegiornale satirico ‘Striscia La Notizia’ oggi ha preso parte al concerto della talentuosa cantante Emma Marrone, che si è tenuto a Milano.

La maggior parte dei momenti li ha condivisi nelle IG stories, rendendo così partecipi i suoi 2,8 milioni di followers della sua fantastica giornata.

Circa un’ora fa, Elisabetta, conosciuta su Instagram come @littlecrumb_, ha anche pubblicato una foto scattata proprio oggi, all’ora del tramonto.

Nella didascalia la Canalis ha scritto: “Only if it makes you happy“. Che tradotto significa: “Solo se ti rende felice“.

Siete curiosi di vedere dunque il post più cliccato del momento? Tenetevi forte…

