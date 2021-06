Le amatissime gemelle pubblicano uno scatto dove mettono in risalto il loro fisico da urlo. Bellezza sensazionale e sguardo ammiccante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Le Donatella sono incontenibili e sul loro profilo Instagram si mostrano in tutta la loro bellezza.

Le sorelle Provvedi sono un fenomeno social, seguite da 1,4 milioni di utenti su Instagram. Diventano conosciute al grande pubblico all’età di 19 anni quando fanno la prima audizione a ‘X Factor’, il noto talent show musicale.

Guidate da Arisa, entrano a far parte della categoria ‘Gruppi vocali’ e cambiano nome, come consigliato dalla loro coach, da Provs Destination a Donatella, in nome di Donatella Rettore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Claudia Ruggeri è devastante: la cognata di Bonolis in spiaggia è la seduzione. Magnetica – FOTO

Le twins più belle

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Silvia e Giulia Provvedi pubblicano questo scatto mettendo in mostra tutta la loro sensualità e una bellezza che toglie il fiato.

Entrambe indossano un micro-bikini che sponsorizzano. Un costume rosso per la bionda Giulia e nero per la mora Silvia che risalta il loro fascino estremo.

Posano di profilo, una di fronte all’altra e ciò che cattura l’attenzione dei numerosissimi fan che le seguono non può che essere il loro lato B strepitoso.

I followers sono rimasti senza parole e commentano con entusiasmo il post pubblicato: “Prova costume superata!”, ironizzano.

“Spettacolo assoluto”, “Siete da infarto”, “Semplicemente strepitose”, proseguono i loro fans.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Cecilia Rodriguez detta tendenza, l’outfit che stupisce il web: favolosa – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Quasi 25mila like collezionati nel giro di due ore, del resto come è possibile non cliccare sul cuoricino quando si rimane incollati a guardare il loro scatto seducente e affascinante?