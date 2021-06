L’opinionista Hoara Borselli stupisce ancora sul suo profilo Instagram, il primo piano è disarmante e cattura la sua community.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🇮🇹🌸Hoara Borselli 🇮🇹🌸 (@hoara_borselli)

Classe 1976, è attrice, conduttrice ed ex modella originaria di Viareggio. Inizia in tv come letterata nel 1997 a fianco di Bonolis nel programma “Il gatto e la volpe”, ma il suo primo ruolo d’attrice risale al 2000 quando ha interpretato Daniela Molinari nella soap “Un posto al Sole”.

Dal 2019 Hoara Borselli interviene come opinionista in varie trasmissioni come “Non è l’arena”, “Quarta Repubblica” e “Mattino Cinque”. Volto angelico ma lingua tagliente, Hoara in ogni contesto fa emergere la sua opinione nel modo più acuto possibile, il tutto unito ad una bellezza disarmante che spesso distrae e cattura.

Riguardo la sua vita privata ha avuto una relazione di sei anni con l’ex portiere della nazionale di calcio Walter Zenga, dalla cui unione è nato il figlio Andrea. Nel 2009 si è sposata con Antonello Costigliola che l’ha resa nuovamente madre di Margot e Daniel.

LEGGI ANCHE —> “E non così però”. Camilla Caimi cavalca l’onda. Lato B da urlo e fan in estasi – FOTO

Hoara Borselli incanta a letto: viso d’angelo ma una femminilità sconfinata

PER VEDERLA, VAI SU SUCCESSIVO