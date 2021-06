“E non così però”. Camilla Caimi cavalca l’onda. Lato B da urlo e fan in estasi – FOTO

Camilla Caini. La bellissima modella classe 1997 ha un nuovissimo progetto in serbo per il suo pubblico insieme a una collega d’eccezione. Di cosa si tratta

Se non conoscete la modella Camilla Caimi, reggetevi forte e preparatevi a rimanere folgorati. Classe 1997, la ragazza è dotata di una bellezza eterea.

Ha da sempre cercato di ritagliarsi il proprio personale spazio all’interno dello mondo dello spettacolo nostrano. Il suo primo grande amore rimane quello per la recitazione anche se attualemente è il fashion system ad averle regalato maggiore notorietà.

L’ultimo difficilissimo anno a cui tutti siamo stati sottoposti ha significato una variazione di rotta anche per lei. “Sono stata costretta a mettere momentaneamente in pausa la ricerca della mia via” – ha raccontato. Tuttavia, ciò ha significato la riscoperta di altri valori, degli affetti più veri, della famiglia. É lagata in particolare al fratello Nicolò: la loro è una complicità che va oltre il vincolo di sangue.

Un rapporto straordinario è quello che la unisce a un volto noto del piccolo schermo italiano, con il quale ha un progetto in cantiere. Scopriamo di cosa si tratta.

Camilla Caimi: quel legame speciale con un’amica unica

La pandemia da Coronavirus ha significato per Camilla Caimi poter sfruttare al meglio la situazione, per quanto sia stata assurda, e mettere a frutto le sue capacità.

Si è rimboccata le maniche e ha in serbo un super progetto per tutti i suoi fan. Ad appoggiarla, complice e collega, è Sara Croce. Conosciamo tutti benissimo la modella in quanto volto noto di Canale 5 in programmi condotti da Paolo Bonolis come “Ciao Darwin” e “Avanti un altro!” .

Entrambe bionde, di una bellezza quasi irreale, statuarie, ma anche molto produttive. Le due straordinarie ragazze hanno creato la loro linea di beachwear dal titolo “Roots” per Camos collection. Ancora due giorni di attesa e potremo godere del frutto del loro lavoro. Camilla Caimi scrive: “Nella speranza che vi piacciano, non vediamo l’ora di vedervi con i nostri costumi… e ricordatevi, sentitevi libere di essere chiunque VOI vi sentiate oggi”.

Il suo ultimo post la vede proprio indossare un favoloso bikini mentre ci mostra un’altra delle sue passioni, il surf. Cavalca l’onda la magnifica Camilla e lascia i suoi fan senza fiato. Il fisico scolpito, le lunghe gambe affusolate, addominali d’acciaio e un lato B tornito e perfetto sono segno degli allenamenti a cui si sottopone.

“E non così però”, scrive qualcuno tramortito da cotanto splendore. “La più bella”, commenta qualcun altro. E ancora: “La regina del surf”, “Perfect”, “Una sirena”.