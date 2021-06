Stefano De Martino, in Rai o a Mediaset? Tutto già deciso

Stefano De Martino e la nuova stagione televisiva. L’ex ballerino è stato indeciso fino all’ultimo ma adesso c’è la conferma. Ecco cosa farà

Il futuro di Stefano De Martino è già deciso. L’ex ballerino è ormai lanciatissimo nel mondo della televisione e della conduzione e non lo ferma più nessuno.

Addirittura l’ex di Belen Rodriguez ha dovuto prendere una decisione, diviso tra due fuochi. Restare in Rai o tornare a casa a Mediaset? Come conduttore lavora da diversi anni in Rai, prima con “Made in sud” e poi con “Stasera tutto è possibile” lasciatogli in eredità da Amadeus, ma ricoprire il ruolo di giudice ad “Amici” ha scompigliato un po’ le carte in tavola.

Per lui si era parlato, infatti, di un programma alla domenica pomeriggio insieme a Lorella Cuccarini. Lo aveva ipotizzato DavideMaggio.it come proposta dei vertici Mediaset per sostituire Barbara D’Urso.

Offerta molto allettante per Stefano che fino all’ultimo è stato molto indeciso. Rimanere nell’azienda che lo ha fatto brillare alla conduzione o intraprendere una nuova avventura con quella che l’ha lanciato in televisione? Alla fine la decisione è arrivata e non ci sono più dubbi.

Stefano De Martino cosa farà? La conferma

Stefano De Martino resterà in casa Rai. Conteso fino all’ultimo tra Rai e Mediaset, l’ex ballerino alla fine ha deciso di rimanere nella sua comfort zone preparando anche una bella sorpresa per il suo pubblico.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex di Belen Rodriguez rimarrà uno dei volti di punta di Rai 2 al timone di “Stasera tutto è possibile” alla quale ha dato una revisione originale instaurando una complicità speciale con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Un legame così importante che ha portato i tre a creare uno spettacolo con il quale, questa estate, gireranno l’Italia.

Ma ci dovrebbe essere di più per Stefano De Martino. Per lui una serata importante. Si vocifera che il giudice di “Amici”, il prossimo 4 novembre condurrà la serata evento per il compleanno di Rai 2 festeggiando i 60 anni con un appuntamento speciale.

Una proposta molto allettante alla quale l’ex ballerino non avrebbe saputo rifiutare. Del resto è un gran salto di qualità. I fan lo sostengono e non vedono l’ora di vederlo ancora sul piccolo schermo.