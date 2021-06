Ginevra Lamborghini sta paralizzando il mondo dei network con fotografie devastanti: la nota ereditiera nell’idromassaggio indossa un costumino a perizoma.

Ginevra Lamborghini è la sorella della celebre Elettra. La ragazza fece parlare tutti lo scorso anno perché non era presente al matrimonio della ‘Regina del Twrk’ con Afrojack. Il rapporto tra le due è incrinato: le due non vanno d’accordo. Il motivo, tuttavia, non è mai stato reso noto. Nonostante ciò, la classe 1992 sembra essere legata alle origini: qualche giorno fa fece una dedica per la madre proprio sui network.

Ginevra, in ogni modo, sta conquistando sempre più followers su Instagram. La 28enne posta ogni giorno scatti stupefacenti in cui mette in mostra la sua bellezza stordente e il suo fisico da urlo. Questa sera, la nativa di Bologna ha mandato in estasi i suoi ammiratori postando una foto in cui è comodamente appoggiata nella vasca idromassaggio.

Ginevra Lamborghini nell’idromassaggio, didietro in primissimo piano

Da quando è cominciata l’estate, su Instagram gli utenti non ci stanno capendo niente. Tutte le influencer, le modelle e le testimonial stanno bloccando il web pubblicando fotografie in cui indossano costumini sexy e striminziti. Anche Ginevra ha messo in mostra il suo fisico postando una foto in cui sta nella vasca idromassaggio.

La sorella di Elettra sfodera un perizoma che è più sottile di un filo, e i suoi glutei totalmente scoperti fanno girare la testa a tutti. Gli occhi della 28enne sono graziosamente socchiusi mentre il sorrisino, appena abbozzato, intriga gli ammiratori. “Bella la tinta del muro dietro”, ha scritto scherzando un utente che ha voluto far credere a tutti di non aver posato i suoi occhi sulle “forme” della nativa di Bologna. La classe 1992 è in splendida forma e sta prendendo il sole con naturalezza e disinvoltura.

Ginevra, qualche settimana fa, aveva deciso di mettere in evidenza il suo lato A spaziale: lo scatto sul letto in cui indossa un reggiseno devastante fece sognare davvero tutti.