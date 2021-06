Rosalinda Cannavò è una dei personaggi più amati del mondo di Instagram. L’ultimo scatto ha fatto impazzire i suoi numerosi followers

Rosalinda Cannavò è diventata nota al grande pubblico per essere stata una delle attrici di fiction più amate del mondo della televisione. Accanto a Gabriel Garko e Massimiliano Morra ha recitato sulla Mediaset in diverse fiction che hanno fatto la storia della rete, poi per un lungo periodo è stata lontana dalla televisione chiudendosi nel suo appartamento di Milano dove ha cominciato a studiare e ha stravolto totalmente la sua vita. Sono cambiate davvero tante cose per lei negli ultimi anni, ma mai come è accaduto nella casa del Grande Fratello Vip dove ha partecipato da novembre 2020 a febbraio 2021.

Rosalinda Cannavò, sguardo intenso: è sempre più bella negli ultimi scatti pubblicati sui social Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a R o s a l I n d a C a n n a v ò (@ a d u a . d e l . v e s c o ) Rosalinda, infatti, si faceva chiamare Adua del Vesco prima di entrare nella casa ma era stata lontana per così tanti anni dalla televisione che neanche si ricordava più cosa si provasse ad indossare questo nome. Per questo ha deciso di spogliarsi di tutto, di un nome e di un passato terribile che ha vissuto in televisione e di ricominciare daccapo. Ha ricominciato da Rosalinda, la ragazzina che era prima di tutto questo e ha ritrovato se stessa nella casa più spiata d’Italia. Ad oggi è felice accanto al suo Andrea Zenga che ha conosciuto proprio nel reality e grazie all’affetto che riceve ogni giorno dai suoi fans.

L’ultimo scatto pubblicato, infatti, ha ricevuto tantissimi likes. Con una maglia nera e dei pantaloni tutti colorati, ha incantato i suoi numerosi followers che l’hanno inondata di complimenti.