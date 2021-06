Le foto apparse questa sera sul profilo di Anna Tatangelo sono magnifiche: la cantante indossa pantaloncini davvero troppo corti.

Anna Tatangelo non conosce limiti: la bella cantante continua a pubblicare con costanza sui social network contenuti da brividi. Dopo la rottura con Gigi D’Alessio, la nativa di Sora ha deciso di ripartire da zero e di cambiare totalmente il suo personaggio. La scorsa estate, ad esempio, provò nuovi generi musicali e pubblicò insieme a Geolier ‘Guapo’. Quest’anno, invece, è uscito il suo grande album ‘Annazero’. Come suggerisce il titolo, è tempo di ripartire per la classe 1987.

Anna, anche oggi, ha postato diversi contenuti sul web. Poco fa, la 34enne ha deliziato i suoi followers con una serie di foto da capogiro. La cantante si gode il tramonto ma indossa pantaloncini davvero troppo corti: le sue gambe spaziali così in bella mostra lasciano senza parole i seguaci.

Anna Tatangelo, jeans troppo corti: gambe esagerate

Anna, con il mare e con un tramonto mozzafiato sullo sfondo, è davvero incantevole. La cantante è seduta su un muretto e ha tutto il panorama davanti. La classe 1987 sembra sospesa tra il mare e il cielo. Il suo viso è bellissimo e luminoso come sempre mentre quelle labbra mandano in visibilio milioni di utenti.

I pantaloncini di jeans scelti per l’occasione sono sinceramente troppo corti: le sue gambe spaziali sono praticamente tutte scoperte e lasciano ben poco spazio all’immaginazione. “Semplicità, ma con stile”, “Ancora più bella nella tua semplicità”, “Meravigliosa”, “Da ammirare il tuo essere ripartita da zero”, “La più bella”: i fans sono praticamente al settimo cielo.

Le videoclip dei singoli di ‘Annazero’ sono semplicemente divini: in diversi frame la Tatangelo mostra le sue curve da paura con outfit incredibili e tutine super attillate. Non contenta, la 34enne li estrare dai filmati e li piazza anche su Instagram.