Ilaria D’Amico, la più grande sorpresa arriva dal suo Buffon

Il portiere sembra non abbia scelto solo il Parma come ultima esperienza sul campo di calcio, anche la sua vita sentimentale sta prendendo dei risvolti interessanti.

Presto vedremo nuovamente Buffon al Tardini dove tutto è cominciato proprio ai suoi esordi. Il campione lo ha confessato a cuore aperto qualche giorno fa:

“Ho pensato 20 giorni le opportunità che avevo, poi un giorno mi è salito come uno starnuto, ho chiamato mia moglie e le ho detto: andiamo a Parma. Con questa decisione ho dato un messaggio più a me stesso che agli altri: senza coinvolgimento emotivo le cose non mi riescono come sono abituato“.

E ancora: “Parma è la scelta perfetta come ultima sfida della carriera“. Non solo però carriera sportiva, in questo momento è in ballo anche la vita sentimentale di Buffon, dal 2014 impegnato con Ilaria D’Amico e dalla cui relazione è nato il figlio Leopoldo Mattia.

Sembra infatti che siano finalmente terminate le pratiche per il divorzio con la ex Alena Seredova e lui possa finalmente fare il grande passo.

Gigi Buffon pronto a convolare a nozze?

Finora il matrimonio con la compagna Ilaria è stato rimandato proprio per poter terminare le lunghe pratiche per il divorzio avviato anni fa con la ex moglie.

Ora che tutto è concluso, per il portiere si preannuncia la sfida più grande: quella della nuova proposta di matrimonio da fare in grande stile. Infatti pare che ci siano stati altri tentativi di proposta ma sempre molto goffi, secondo quanto confessato proprio dalla giornalista.

Anche il figlio della coppia è molto felice di questa novità, i fan del campione non attendono altro che avere notizie sul matrimonio tanto rimandato e allo stesso tempo tanto atteso. Fiori d’arancio per la D’Amico dunque, speriamo presto.