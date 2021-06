Justine Mattera in calzettoni e shorts mostra la felicità più grande – FOTO

Justine Mattera, più felice che mai: in calzettoni e shorts si mostra ai followers. La versione sportiva piace e conquista.

Justine Mattera aveva preannunciato con questa foto quelli che sarebbero stati i prossimi impegni sportivi. Uno scatto audace in piano stile Justine: bianco e nero, mini dress bianco che lascia scoperto il fondoschiena. Un elemento di acuta seduzione che i fans hanno colto egregiamente: i commenti ironici non mancavano creando un bel clima sotto il post della showgirl.

Americana di nascita e italiana di adozione, la maggior parte dei followers sono della penisola. Justine Mattera ha sempre avuto un bel fisico ma negli anni è andata perfezionandosi sempre più, oggi è una brava atleta.

Justine Mattera: calzettoni, shorts e quel sorriso che contagia tutti

“Mi avevano detto che non ce l’avrei fatta. Invece sì, la salita, in bici, da Bormio fino al Passo Gavia, (2652 m di altezza) l’ho fatta e come 💪🏻” alcune delle forti parole pronunciate dalla Mattera, contenta degli ostacoli superati. Nelle foto la si vede chiaramente sorridente in alcuni momenti che scandiscono la giornata dedicata allo sport.

Selfie, scatti a figura intera alcune delle quali in bici ed un video che la vedono in sella durante l’intensa pedalata…momenti che hanno dato il sorriso alla Mattera, merito anche del fatto che la giornata appena conclusa fa parte di un progetto benefico a cui tiene molto.

“L’evento #PinkEvent è dedicato alle donne che con la compagnia giusta possono affrontare ogni salita” non sono mancati i commenti in risposta alla bellissima showgirl a cui risponde con la dolcezza che la contraddistingue. E’ bellissimo ricevere i commenti di incoraggiamento, come questo: “bravissima, è veramente tosto il Gavia! Stima!”.

Insieme a Luca Tommassini – fondatore di We are Dreamers – per un’iniziativa benefica: “Non potevo mancare alla presentazione della nuova tshirt” viso poco truccato, sorriso spontaneo, la bellezza è servita. Da invidia anche per le ventenni.