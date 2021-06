Sara Croce è la sensualità fatta persona. Perfetta sia vestita che in costume, la showgirl con i suoi video fa impazzire i follower di Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

La bellissima showgirl Sara Croce è molto seguita sia sui social che in televisione. Sul piccolo schermo il pubblico l’apprezza al programma “Avanti un altro”, dove interpreta la Bonas, mai titolo fu più azzeccato.

La popolarità di Sara arriva quando interpreta Madre Natura in “Ciao Darwin 8” nel 2019, da quel momento la popolarità l’ha travolta e la sua presenza si è resa necessaria sul piccolo schermo.

La Bona sè fidanzata con il calciatore Gianmarco Fiory, ma Sara ci ha tenuto subito a mettere i puntini sulle i, infatti parlando della sua storia con il calciatore ha scritto: “Ho imparato, mai direi mai. Non sto con Gianmarco perché è un calciatore. La sua passione per il calcio non è vincolante né in un senso né in un altro”. Per cui aboliamo l’idea della classica coppia calciatore più valletta.

Sara la Bonas fa impazzire Instagram con i suoi video bollenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Siamo in piena estate, le temperature sono già roventi e Sara Croce non risparmia i suoi fan dall’ebollizione. La bella showgirl è molto seguita sui social, soprattutto su Instagram, sono 972 mila i follower fedeli alla bella bionda.

Sara è solita pubblicare molto spesso sue fotografie e video più disparati, racconta le sue giornate e il suo lavoro, il video che ha postato poche ore fa ha mandato in tilt il web. La Bonas è in costume, un bikini intrecciato di colore rosso, è a bordo piscina e si accarezza sensualmente. I capelli biondi leggermente mossi, le labbra carnose, il sole che le fa risplendere la pelle, Sara ha steso tutti con il suo corpo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

In moltissimi hanno commentato lo scatto, milioni hanno lasciato un cuoricino e un emoticon. Sara ancora una volta si è imposta per la straordinaria creatura che è.