Martina Attili. Vi ricordate la timida ragazza che partecipò a X Factor nel 2018? Incantò tutti con la sua splendida voce. Che fine ha fatto adesso? Scopriamolo

“X Factor” è sicuramente uno dei programmi televisivi a cui il mondo della musica deve sicuramente di più. Dal prestigioso talent show sono venuti fuori fior fiore di interpreti che imperversano nelle classifiche nostrane (e non solo) da diversi anni.

Noemi, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Michele Bravi (tanto per citarne qualcuno) e ovviamente i freschissimi vincitori dell’ultimo “Eurovision Song Contest” e del “Festival di Sanremo ’21”, i Maneskin, che stanno mietendo successo in tutto il mondo. Non tutti necessariamente sono saliti sul gradino più alto del podio ma la visibilità che la trasmissione ha donato loro, li ha portati all’attenzione del grande pubblico, fruitore reale di musica, e vero giudice da impressionare.

Sul palco di “X-Factor” hanno sfilato interpreti dotati di una magnifica vocalità che, invece, hanno avuto fortuna alterna. Vi ricordate di Martina Attili? La fama arrivò grazie al suo singolo “Cherofobia”, poi il silenzio. Cosa è successo?

Martini Attili: la vita dopo X Factor

Martina Attili partecipò nel 2018 alla dodicesima edizione di “X-Factor“. Arrivò tra i semifinalisti ma il vincitore effettivo fu il rapper Anastasio.

Si presentò alle audizioni cantando il suo brano “Cherofobia” che divenne virale nel giro di pochissimo tempo. Il video ufficiale conta al momento oltre 12 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma YouTube. A soli 19 anni era già un astro nascente del panorama musicale italiano.

É rimasta solo una meteora? A quanto pare il calo della sua fama deriva dalla scelta non congeniale di legarsi a una produzione che non ha le sue stesse vedute. Ha scritto in prima persona: “Ho firmato un contratto di morte / Ho venduto la mia anima e l’arte / Ma l’arte qua non c’entra per niente / Sei solo un numero per tutta questa gente”.

Il suo è stato, a quanto pare, uno stato di sofferenza che ha avuto ripercussioni sia fisiche che mentali. Continua: “Ho perso chili su chili perché l’immagine conta / Devo attizzare la gente / È questo quello che importa“.

Sul suo cammino ha incontrato nuovamente il coach di “X-Factor”, Manuel Agnelli, che l’ha voluta come ospite nel suo programma di approfondimento musicale, “Ossigeno”, durante il quale hanno duettato sulle note di “These Days” dei Velvet Underground.

Martina Attili ha esordito come scrittrice, ha scritto il suo primo romanzo dal titolo “Baci amari e musica d’autore” (edizioni Longanesi).

Ha rivoluzionato completamente il suo aspetto fisico: trucco più marcato, capelli lunghi, outfit curato che esprimono il desiderio di rinnovamento e cambiamento. Attivissima su Instagram, conta al momento 236mila follower e pubblica costantemente aggiornamenti sulla sua carriera musicale.