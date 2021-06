Valentina Vignali indossa Ariel, il mini bikini che manda in tilt il web – FOTO

Valentina Vignali colpisce ancora, la bellissima sportiva infatti indossa Ariel, il mini bikini che manda in tilt il web. Magnifica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Bellissima come sempre Valentina Vignali, la cestista stupisce tutti con questo scatto mozzafiato che lascia spazio all’immaginazione, quanto basta da avere i fans ai suoi piedi. Ovviamente l’immagine è suggestiva, non possiamo non notare quel tocco hot dato dal top trasparente senza reggiseno da cui emergono i due dettagli, l’emblema della seduzione.

I commenti – che non tardano ad arrivare – afferiscono spesso a queste caratteristiche fisiche. Ma non tutti – a quanto pare – gradiscano o meglio, commentano il dettaglio: “Ha i capezzoli un po’ troppo laterali” qualcuno scrive e la risposta non tarda ad arrivare: “Non porti il problema, non li vedrai/toccherai mai quindi puoi dormire sereno…”. Applausi dal web.

Valentina Vignali, Ariel Rosa conquista tutti: bikini da urlo

