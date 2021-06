Luca Argentero, momento è fantastico: accade l’impensabile

Chi ha vinto la gara di ascolti e share nella serata del 24 giugno 2021? Scopriamo insieme quali sono i dati. I dettagli della puntata

Certi amori non finiscono, così come la voglia di rivedere alcune serie e film che ci hanno fatto innamorare. E’ quello che succede quando in televisione vengono trasmesse le repliche di Doc nelle tue mani con Luca Argentero.

Iera sera infatti, la Rai ha mandato in onda una delle puntate della serie e il pubblico ancora una volta l’ha seguita con entusiasmo e passione. L’attore torinese avrà vinto la gara di share e ascolti della serata del 24 giugno 2021?

Ascolti tv: una sorpresa per Luca Argentero

Luca Argentero con Doc nelle Tue mani ha conquistato il primo posto nella gara di share e ascolti, Rai 1 si è aggiudicata 2.389.000 spettatori pari al 13.7%. Cesare Bocci su Canale 5 con “Viaggio nella grande bellezza” si è guadagnato la seconda posizione con 1.554.000 spettatori pari al 9.6% di share.

Scopriamo poi quali sono gli altri dati di ascolti e share della serata del 24 giugno 2021.

Rai2: Squadra Speciale Cobra 11 1.140.000 spettatori pari al 6.1% di share.

Italia 1: Mi Presento i Tuoi? 1.281.000 spettatori, 7.3% di share.

Rai3: Le Ragazze 897.000 spettatori pari ad uno share del 5%, presentazione di 12 minuti: 874.000 – 4.4%.

Rete4: “Dritto e Rovescio” 1.243.000 spettatori con l’8.9% di share.

La7: “Speciale Tagadà – Viaggio in Italia” 306.000 spettatori con uno share del 2.2%.

Tv8: “I Delitti del BarLume – La Briscola in Cinque” 427.000 spettatori con il 2.3 % di share.

Nove: Quasi Quasi Cambio i Miei 286.000 spettatori con l’1.5%, nel primo episodio inedito, e 248.000 spettatori con l’1.9% nel secondo episodio in replica.

In attesa della partita degli ottavi di finale dell’Italia che ci sarà sabato 26 giugno 2021, questa sera su Rai 1 andrà in onda il film Separati ma non troppo, su Canale 5 la serie Masantonio sezione scomparsi. E voi avete già deciso cosa guardare?