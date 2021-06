Stefano De Martino la rivelazione straordinaria: “Sì lo farò con lei”

Il ballerino e conduttore napoletano è pronto a debuttare anche come attore. Oggi l’annuncio, al suo fianco ci sarà una grande attrice..

Stefano De Martino è pronto a diventare un attore. Il ballerino e conduttore napoletano oggi ha dato un’importante anteprima ai suoi fans che non si aspettavano di vederlo in questa nuova esperienza.

Stefano sta facendo un excursus professionale incredibile tanto da diventare uno showman a tutti gli effetti: ballerino, presentatore, comico a teatro, canta e ora si cimenterà anche nella recitazione.

Premiato al Bct, il Festival del Cinema e della Tv di Benevento come miglior conduttore della stagione televisiva ha annunciato l’importante novità.

L’annuncio di Stefano De Martino

“Farò un film”. Ha annunciato Stefano De Martino, al Festival del Cinema e della Tv di Benevento. “Finora mi hanno sempre proposto ruoli simili a quello che sono. Qui invece proverò a essere il meno possibile me stesso, interpreterò un ruolo.”

Subito ha proseguito commentando con la sua solita ironia: “Non so come verrà ma in promozione dirò che è venuto benissimo”.

Ad affiancarlo ci sarà un’attrice di successo più affermata ed esperta nel campo della recitazione.

La protagonista femminile potrebbe essere, dunque, Laura Chiatti.

Attrice di professione che ha recitato per anni al fianco di attori quali Riccardo Scamarcio, Silvio Muccino, Carlo Verdone.

La moglie di Marco Bocci si era presa un periodo di pausa dopo le due gravidanze, per stare vicina alla sua famiglia ma ora che i bimbi sono un po’ più grande potrebbe essere pronta a ritornare dietro la cinepresa.

Laura e Stefano sarebbero senza dubbio una bellissima coppia sul set.

Si attende l’ufficialità e di scoprire cosa narra il film dove Stefano sarà il protagonista.